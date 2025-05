Tensione diplomatica alle stelle: cresce la pressione su Putin per partecipare all'incontro di Istanbul

KIEV – Sale la pressione internazionale su Vladimir Putin affinché prenda parte personalmente all’incontro di giovedì prossimo a, dove si discuterà della possibile fine del conflitto in Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Kiev, ha ribadito la propria disponibilità a incontrare Putin “ovunque in Turchia” e ha lanciato un appello diretto agli Stati Uniti: “Imponete le sanzioni più dure se il presidente russo rifiuterà l’incontro.” Zelensky ha confermato la propria presenza a Istanbul insieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sottolineando che “tutti sono pronti” per il faccia a faccia. Tuttavia, ha aggiunto con amarezza: “Penso che Putin non voglia che la guerra finisca, non voglia un cessate il fuoco, non voglia negoziati.”

Sul fronte russo, Mosca non ha ancora confermato la presenza del presidente, e il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha chiarito che sarà Putin a decidere chi rappresenterà la Russia. Il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov ha ribadito che nei negoziati dovrà essere discusso “il futuro dei nuovi territori” – ovvero le regioni ucraine occupate, che Mosca considera ormai parte integrante della Federazione Russa.

Nel frattempo, gli Stati Uniti si muovono: l’ex presidente Donald Trump ha annunciato che il segretario di Stato Marco Rubio guiderà la delegazione americana a Istanbul. “Mi aspetto buoni risultati da questi colloqui,” ha dichiarato Trump.

Dal canto suo, Putin ha minacciato nuove contro-sanzioni contro i Paesi che definisce “nemici della Russia”, rispondendo così alle dichiarazioni della coalizione dei Volenterosi, pronta a inasprire le misure punitive contro Mosca. “Fanno a loro discapito perché sono deficienti… Oh, chiedo scusa,” ha detto ironicamente il presidente russo durante una conferenza sull’economia.

L’Unione Europea conferma il pugno duro: il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis ha dichiarato che Bruxelles “è pronta a lavorare su nuove sanzioni” per aumentare la pressione sull’aggressore.

La diplomazia resta sospesa, tra aperture, minacce e incognite. Il vertice di Istanbul si preannuncia cruciale, ma ancora tutto è nelle mani del Cremlino.