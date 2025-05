"Chi l'ha visto?" torna sulla morte di Liliana Resinovich

Come è morta Liliana Resinovich? E’ battaglia tra consulenti dopo le dichiarazioni del preparatore anatomico che ha detto: “Quella frattura potrei averla causata io”, riferendosi alla vertebra toracica lesionata. Chi ha provocato quella frattura? Se ne parla a “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 14 maggio alle 21.20 su Rai 3. La scomparsa di Daniela Ruggi: l’unico indagato, il cosiddetto “sceriffo”, appena uscito dal carcere - arrestato perché aveva in casa delle armi - sarà in studio in diretta con Federica Sciarelli per dire la sua: “Non c’entro nulla con la scomparsa di Daniela, è una ragazza ingenua, e anche io voglio sapere la verità”.

Per il caso di Mara Favro è stato arrestato Luca Milione, il datore di lavoro della donna scomparsa e poi ritrovata morta in circostanze misteriose. L'uomo aveva evaso gli obblighi di sorveglianza, non poteva uscire dal suo comune, ma lo ha fatto senza il permesso. I resti della donna sono stati trovati vicino al depuratore di Gravere e si stanno attendendo i risultati delle analisi per far luce sulla morte.

Infine come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.