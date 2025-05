Torchiarolo, addio straziante ai tre ventenni morti nell’incidente con la Porsche: lutto cittadino e commozione

– Un’intera comunità si è stretta oggi nel dolore e nel silenzio per l’ultimo saluto a, i tre giovani ventenni morti sabato sera in un tragico incidente stradale a bordo di una Porsche che, sfrecciando a oltre, si è ribaltata e ha preso fuoco, trasformando una notte di spensieratezza in un dramma senza appello.

Centinaia di persone, tra cui familiari, amici, conoscenti e semplici cittadini, hanno affollato la chiesa madre di Torchiarolo, nel Brindisino, per i funerali. All’esterno, la piazza era gremita di volti segnati dalla commozione e dall’incredulità. La comunità si è fermata in un dolore composto e rispettoso, in un giorno di lutto cittadino proclamato dal sindaco per onorare le giovani vite spezzate.

Il momento più toccante è stato l’arrivo delle bare: tre cofani bianchi, attorniati da fiori e lacrime. Il padre di Sara, stringendo una foto della figlia come in un ultimo abbraccio, ha spezzato il silenzio con un gesto che ha commosso tutti i presenti. Gli amici hanno srotolato uno striscione con la scritta “Per sempre”, testimonianza dell’amore e dell’amicizia che legava i tre giovani.

Sulla bara di Karina Ryzkhov, ragazza di origine ucraina che viveva con la famiglia a Torchiarolo, è stata adagiata la bandiera del suo Paese, simbolo del suo doppio legame con le radici d’origine e con la terra che l’aveva accolta.

A presiedere la cerimonia religiosa, l’arcivescovo di Lecce Michele Seccia, che ha rivolto parole di conforto e speranza ai familiari, invitando a trasformare il dolore in impegno per la vita e per la sicurezza sulle strade.

La tragedia ha lasciato un segno profondo in una comunità che si interroga sulle responsabilità e sul senso di una fine tanto crudele. Ma oggi, a Torchiarolo, è stato il momento del silenzio, della memoria e dell’abbraccio collettivo per dire addio a tre ragazzi che resteranno “per sempre” nei cuori di chi li ha amati.