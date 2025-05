Torna “AMelpignano - Meridiano Salento”, l'esclusiva rassegna tra arte e cultura

Torna “AMelpignano - Meridiano Salento”, l’esclusiva rassegna salentina che si terrà da luglio ad agosto 2025 in Piazza Antonio Avantaggiato, nel centro di Melpignano (LE), capitale della musica grazie a manifestazioni come “La Notte della Taranta” e “Melpignano Rock”.

La rassegna presenta un ricco calendario di eventi capace di spaziare tra diversi generi e discipline artistiche con protagonisti nazionali e internazionali, del mondo della musica, del teatro, del cinema, della letteratura, dell’arte e della cultura che si uniscono perfettamente con la tradizione culturale del Salento.

Ogni evento sarà occasione per unire socialità, musica, cultura e cibo in una festa di colori e profumi. Infatti, durante la rassegna, verranno accuratamente selezionate proposte di food & beverage di qualità, tutto made in Salento, per garantire al pubblico un’offerta ampia e variegata. Anche in questa nuova edizione, ci sarà la birra ufficiale di AMelpignano, la prima birra salentina 100% artigianale di puro malto d’orzo prodotta e confezionata dal rinomato birrificio salentino B94.

Il progetto promuove la cultura degli stili di vita sostenibili con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. Per tutti gli eventi verrà usata plastica biodegradabile, al fine di sensibilizzare il pubblico a ridurre l’uso di prodotti in plastica monouso in modo da rispettare l’ambiente, riducendo gli sprechi.

Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino è il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia. Ad AMelpignano festeggeranno i 50 anni dalla loro nascita con mostre, talk e concerti.ROBERTO VECCHIONI, “Tra il silenzio e il tuono tour” (27 luglio)Roberto Vecchioni, uno dei padri storici della canzone d’autore in Italia, torna live con “Tra il silenzio e il tuono Tour” che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario. Lo spettacolo, in programma nei teatri e nei luoghi più suggestivi d’Italia, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica e la parola.NICOLETTA MANNI e TIMOFEJ ANDRIJASHENKO, “La gioia di danzare” (01 agosto)I ballerini più acclamati del Teatro Alla Scala - la salentina Nicoletta Manni, étoile da novembre 2023 e Timofej Andrijashenko - propongono uno spettacolo inedito che contribuisce a diffondere al pubblico italiano la bellezza della grande danza. In collaborazione con gli straordinari ballerini scaligeri, vogliono condividere la loro gioia di danzare in una serata variegata e unica nel suo genere.LA BUONA NOVELLA DI FABRIZIO DE ANDRÈ (02 agosto)Un’esperienza unica con 70 artisti in scena, “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè rivive ad Amelpignano 2025 in un grande concerto con il Coro “I Virtuosi del Barocco” e l’Orchestra Sinfonica Giovanile “SalentOpera”. Un’esperienza collettiva e spirituale, un viaggio tra musica, parola e silenzio, in cui il sacro e l’umano si fondono insieme. L’esecuzione è affidata a un coro a quattro voci miste, una voce solista e una voce recitante, accompagnati da un ensemble di strumenti classici: flauto, oboe, clarinetto, violini, viole, violoncelli, contrabbasso e arpa. Ispirato alle sacre rappresentazioni medievali, “La Buona Novella” prende vita attraverso la musica, per raccontare con forza e poesia episodi dai Vangeli Apocrifi, in un omaggio senza tempo alla figura di Cristo e alla visione rivoluzionaria di De André.PAOLO RUFFINI, “Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai” (03 agosto)Lo spettacolo teatrale, “Il Babysitter. Quando diventerai piccolo capirai”, è interpretato da Paolo Ruffini e diretto da Claudia Campolongo, ispirato all’omonimo podcast di grande successo, che ha conquistato il pubblico su Spotify e sui social network regalando uno sguardo puro e spontaneo sul mondo degli adulti attraverso interviste a bambini tanto ironiche quanto profonde. Oggi questo racconto ha superato i confini del web per trasformarsi in un esilarante e toccante show teatrale.FRANCESCO CICCHELLA, “Tante belle cose” (07 agosto)In un salotto televisivo, Francesco Cicchella, ormai sessantenne, sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi dunque per l’ultima volta. In questo momento di commiato, l’artista napoletano fa un bilancio della sua lunga e brillante carriera. Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare si distingue: una serata a teatro, un punto di svolta che ha segnato indelebilmente la sua vita. Lo spettacolo “Tante belle cose” diventa così un viaggio nel tempo, un flashback che ci riporta proprio a quella serata indimenticabile.GIANLUCA GOTTO, “Le tre vie del ben-essere” (08 agosto)Gianluca Gotto torna con un talk sulla "scienza della vita": l’Ayurveda. Un antico sistema per conoscere se stessi e vivere in piena armonia con la propria natura. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura.FOLKEST con RISERVA MOAC e FOLKABBESTIA (09/10 agosto)Folkest è la festa folk dell’estate salentina con balli e gruppi di musica tradizionale irlandese che ospiterà due band esclusive, i Riserva Moac e i Folkabbestia. Riserva Moac, è una band senza frontiere dove suoni, parole e ritmi del mondo danno origine al loro caratteristico e personale sound che spazia dalla World, al Balkan, all’Irish, fino alla Patchanka. Folkabbestia, invece, è un gruppo musicale italiano folk rock. Il loro stile trae ispirazione dalla musica popolare italiana, spaziando dal folk al punk e dallo ska al rock, permeato di cultura di musica popolare proveniente dall'Irlanda, passando per i Balcani.