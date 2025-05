Torre Guaceto si conferma Blue Park: tra le 30 migliori aree marine protette al mondo

BRINDISI - L’Area Marina Protetta di Torre Guaceto è stata nuovamente riconosciuta tra le eccellenze mondiali nella conservazione ambientale, superando con successo la revisione quinquennale del prestigioso programma Blue Parks promosso dal Marine Conservation Institute. Con questa conferma, la riserva pugliese resta una delle sole 30 aree protette al mondo a poter vantare tale status, e una delle appena tre in Europa.

Il riconoscimento attesta il rispetto di rigorosi standard scientifici a tutela della biodiversità marina e sottolinea l’elevata qualità della gestione e delle misure di conservazione adottate dall’AMP. Torre Guaceto continua così a rappresentare un punto di riferimento internazionale nella protezione degli ecosistemi marini.

“L’Area marina di Torre Guaceto rappresenta un modello virtuoso", ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“In questo esempio virtuoso, la tutela degli ecosistemi convive armoniosamente con lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Il superamento della rigorosa revisione è una conferma del valore delle strategie adottate, della governance inclusiva e delle pratiche innovative impiegate per la salvaguardia ambientale. Le aree protette, come Torre Guaceto, svolgono un ruolo cruciale nella lotta al cambiamento climatico e nella rigenerazione degli ecosistemi. Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti hanno contribuito a questo straordinario traguardo, ribadendo il nostro impegno per politiche ambientali lungimiranti.”

Anche l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, ha espresso grande soddisfazione per il risultato:

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che conferma il prestigio internazionale dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto. La Puglia sta compiendo progressi significativi nella tutela e valorizzazione delle sue risorse naturali. Grazie alle politiche regionali e al lavoro instancabile dei consorzi di gestione, la nostra regione si distingue a livello globale. Dopo il recente riconoscimento del Parco dell’Alta Murgia come Geoparco Mondiale UNESCO, anche Torre Guaceto dimostra che la strada intrapresa è quella giusta.”

Il presidente del Consorzio di Gestione dell’AMP, Rocky Malatesta, ha sottolineato:

“Questo risultato conferma la validità del nostro approccio: protezione attiva, gestione partecipata e costante attenzione alla scienza. Essere ancora una volta tra le migliori aree protette al mondo è motivo di orgoglio non solo per Torre Guaceto, ma per tutto il Paese.”

Il programma Blue Parks identifica e collega le aree marine che, in base a criteri scientificamente validati, risultano essere particolarmente efficaci nella tutela della fauna marina e nella conservazione della biodiversità. Su oltre 11.000 aree marine protette nel mondo, solo una ristretta élite riesce a rispettare gli standard richiesti. Torre Guaceto è tra queste.

La revisione, condotta da un comitato scientifico internazionale, ha confermato che l’AMP:

garantisce un elevato livello di integrità ecologica e biodiversità marina,

è gestita in maniera efficace, equa e trasparente,

contribuisce attivamente alla rete globale di aree rifugio fondamentali per la resilienza degli ecosistemi marini, sempre più minacciati dal cambiamento climatico.

La conferma ufficiale del riconoscimento avverrà nel corso della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, in programma dal 9 al 13 giugno a Nizza (Francia). In tale sede, Torre Guaceto sarà celebrata come esempio di eccellenza e continuità nella protezione marina.