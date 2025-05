Olly conquista la Puglia con il “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour”: sold out e pura energia all’Eremo Club di Molfetta

VITO FERRI - Il “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour” di Olly, cantautore genovese e protagonista assoluto della nuova scena musicale italiana, ha fatto tappa in Puglia venerdì 16 maggio, all’Eremo Club di Molfetta (BA), per una serata memorabile, sold out da mesi. Organizzato da Magellano Concerti, il tour è la reprise della tournée da 26 date già tutte esaurite, e segue il trionfo dell’artista al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, certificata disco di platino.

Quella molfettese è stata una tappa energica e intensa, accolta da un pubblico caloroso e appassionato, che ha accompagnato Olly in ogni momento del concerto. Sul palco, l’artista ha proposto una scaletta ricca e strutturata come un vero e proprio viaggio attraverso il suo percorso artistico, tra hit recenti e brani più intimi, senza mai perdere il contatto con i fan.

Il live si è aperto con È festa, opening track del suo secondo album Tutta Vita, pensata proprio per dare il via ai concerti. A seguire L’anima balla, presentata a Sanremo Giovani 2022, ha dato ritmo e calore all’atmosfera, preparando il terreno per un crescendo emozionale. Non sono mancati brani del passato come Una vita, A squarciagola, Quei ricordi là e Bianca, alternati alle hit del presente, da Polvere (Sanremo 2023) a Scarabocchi, fino a Devastante e Menomale che c’è il mare, introdotta da un omaggio a Il pescatore di Fabrizio De André.

Nel cuore dello spettacolo, una sezione acustica ha mostrato la parte più intima e creativa dell’artista, con Olly affiancato dal chitarrista e direttore musicale Juli. La complicità tra i due ha dato vita a momenti toccanti come Fammi morire, Noi e la già citata Scarabocchi, autentica “ninna nanna” che ha rapito il pubblico.

La scenografia, essenziale ma dinamica, ha contribuito a creare un’atmosfera unica, con visual tra teatro e street art, testi delle canzoni proiettati e scarabocchi disegnati a mano dallo stesso Olly. Con lui sul palco anche Pierfrancesco Pasini alle tastiere, Dalila Murano alla batteria e le incursioni al sax di Gabriele Ioppolo.

Il tour e i prossimi appuntamenti

Dopo la tappa pugliese, il tour proseguirà lunedì 19 maggio a Firenze (Teatro Cartiere Carrara) e giovedì 22 maggio a Padova (Gran Teatro Geox). Il Tutta Vita Tour 2025-2026, prodotto da Magellano Concerti, porterà per la prima volta Olly nei principali palazzetti italiani, con 17 date già sold out. Restano pochissimi biglietti per le tappe di Pesaro (13 marzo 2026) e Roma (25 marzo 2026), acquistabili su magellanoconcerti.it.

Due le date evento attesissime all’Ippodromo SNAI di San Siro a Milano: La Grande Festa, in programma il 2 e il 4 settembre 2025, entrambe sold out in tempo record. Un traguardo che celebra un anno straordinario per Olly, ormai consacrato come uno degli artisti più amati della scena nazionale.

Un 2025 da record

Il 2025 ha segnato la definitiva consacrazione di Olly. Dopo il debutto sold out al Fabrique di Milano con la leg invernale del tour, il successo a Sanremo con Balorda Nostalgia ha portato l’artista in vetta alle classifiche FIMI/GfK, Spotify Italia e Billboard Global 200. L’album Tutta Vita è stato certificato doppio disco di platino, mentre singoli come Per due come noi (feat. Angelina Mango), Scarabocchi e Devastante hanno dominato le classifiche radiofoniche e digitali per mesi.

Olly si conferma artista capace di fondere energia e introspezione, con una scrittura sincera e performance che lasciano il segno. Il Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour è molto più di una serie di concerti: è un inno alla condivisione e alla rinascita, un viaggio collettivo che continua a riempire i cuori e i palazzetti.