Tragedia a Bari: 80enne muore dopo una caduta mentre fa giardinaggio

BARI – Una tragedia si è consumata questa mattina in una villa della città, dove una donna diha perso la vita dopo esserenel giardino della propria abitazione.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’anziana avrebbe riportato un grave trauma cranico a seguito della caduta. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Da quanto si apprende, le forze dell’ordine escludono ipotesi diverse da quella dell’incidente domestico: non vi sarebbero, infatti, elementi che possano far pensare a cause diverse da una tragica fatalità.

L’intera comunità del quartiere è sotto shock per quanto accaduto. La donna era molto conosciuta nella zona e apprezzata per la sua vitalità e l’amore per il verde che curava personalmente nella sua abitazione.