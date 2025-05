Tragedia a Bari: si barrica in casa e si toglie la vita, vittima un 52enne appartenente alle forze dell’ordine

BARI – Una tragedia ha scosso questa mattina il quartiere, in via delle Murge, dove un uomo disi èall’interno della propria abitazione, dopo essersi barricato in casa. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un

A quanto si apprende, poco prima del gesto estremo, l’uomo avrebbe avuto un acceso litigio con la madre, che è poi riuscita a uscire dall’appartamento in sicurezza. Rimasto solo all’interno, l’uomo avrebbe imbracciato un’arma e si sarebbe sparato un colpo alla testa.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti delle volanti, la polizia scientifica, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno cinturato l’area per consentire i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento sono in corso indagini per chiarire le motivazioni del gesto e per acquisire elementi utili, anche attraverso le testimonianze dei familiari e dei vicini.

La notizia ha suscitato sgomento e dolore nella comunità locale e tra i colleghi della vittima, colpiti da un dramma che pone nuovamente l’attenzione sulla fragilità psicologica, anche tra chi indossa una divisa.