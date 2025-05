Tragedia a Mesagne: migrante senegalese travolto e ucciso da un’auto pirata

– Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio a, in provincia di, dove unha perso la vita dopo essere statomentre era in sella alla sua bicicletta.

L’uomo, secondo quanto emerso, indossava un giubbotto catarifrangente, segno che stava viaggiando nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. Nonostante ciò, il conducente dell’auto lo ha travolto e non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo immediatamente dal luogo dell’impatto.

La vittima è morta sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. La sua identità non è stata ancora resa nota ufficialmente, ma si tratta di un lavoratore migrante regolarmente presente sul territorio.

La polizia di Stato ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e per individuare il responsabile. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le eventuali testimonianze di passanti o residenti che possano aver assistito alla scena o notato l’auto in fuga.

Il tragico episodio ha suscitato profondo sconcerto nella comunità locale, dove la vittima era conosciuta e integrata. Il gesto del conducente, che ha scelto di fuggire invece di fermarsi, ha suscitato indignazione e richieste di giustizia da parte di associazioni e cittadini.