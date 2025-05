Tragedia sulla SS172 dei Trulli: muore scooterista nei pressi dello svincolo per Bari

– Un grave incidente stradale ha funestato l’alba di oggi lungo la, nel territorio di Taranto. A perdere la vita è stato un uomo che viaggiava a bordo di uno, rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto intorno alledel mattino.

Il drammatico impatto si è verificato nei pressi dello svincolo per Bari, lungo la carreggiata in direzione del rione Tamburi, una delle arterie più trafficate dell’intera provincia. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: secondo le prime ricostruzioni, lo scooterista avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto.

I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, insieme agli agenti della Polizia Stradale di Taranto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

L’incidente ha provocato lunghe code e forti disagi al traffico, bloccato per oltre un’ora in direzione del capoluogo ionico. La circolazione è tornata regolare solo dopo che le autorità hanno effettuato i rilievi e sgomberato la carreggiata.

Le indagini sono in corso per accertare con esattezza le cause dell’incidente: al momento non si esclude alcuna ipotesi, compreso un possibile guasto meccanico o un malore improvviso.

L’intera comunità è sconvolta da questa nuova tragedia della strada, che riporta l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tratti viari e sull’urgenza di una maggiore sicurezza stradale.