Tragedia nel Brindisino: tre giovani morti in un incidente, auto in fiamme dopo l’impatto. Indagini con i droni

BRINDISI – Una serata tragica quella di ieri in provincia di Brindisi, dove tre giovani hanno perso la vita in un drammaticoavvenuto sulla provinciale che collega. Le vittime sono ile le

Secondo una prima ricostruzione, i tre viaggiavano a bordo di una Porsche noleggiata, che per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada, si è ribaltata e ha impattato violentemente contro un albero, prendendo poi fuoco. Per i giovani non c'è stato nulla da fare.

Le indagini, andate avanti per tutta la notte e riprese all’alba anche con l’ausilio di droni, sono coordinate dalla Procura di Brindisi e affidate alla polizia locale di Torchiarolo. Sul luogo della tragedia, ieri sera, si sono recati il pubblico ministero Giuseppe De Nozza e il comandante della polizia locale Lorenzo Renna, che hanno assistito a una prima ispezione cadaverica sui corpi delle vittime.

Particolarmente toccante la storia di Karina Ryzkhov, giovane ucraina arrivata in Italia pochi mesi dopo lo scoppio della guerra. Viveva a Torchiarolo con una famiglia italiana che, proprio grazie a un alert GPS ricevuto sul cellulare, ha intuito che qualcosa non andava. Il segnale li ha guidati fino al punto dell’incidente, dove hanno trovato l’auto in fiamme.