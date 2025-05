Dramma a Bari: donna precipita dal balcone, è in condizioni gravissime

BARI – Tragedia questa mattina nel quartiere San Pasquale, dove una donna è precipitata dal balcone della propria abitazione in via Dei Mille. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime dai soccorritori intervenuti sul posto.

L’allarme è scattato intorno alle prime ore della mattinata. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area.

Ancora da chiarire le cause dell'accaduto: al momento non si esclude nessuna ipotesi, dalla caduta accidentale al gesto volontario. Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere testimonianze e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova ora in prognosi riservata. L'intero quartiere è sotto shock per quanto accaduto.