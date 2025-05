Tragico incidente sulla Lecce–Vernole: muore centauro 36enne di Mesagne

LECCE - Dramma sulla strada provinciale che collega, dove nel pomeriggio di oggi ha perso la vita, 36 anni, originario di. Il giovane motociclista ha tragicamente trovato la morte dopo aver perso il controllo della sua moto, finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava percorrendo il tratto stradale quando, improvvisamente, avrebbe perso aderenza con l’asfalto, terminando la corsa fuori dalla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: Cosimo Simone è morto sul colpo, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico, temporaneamente rallentato per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

La notizia della morte di Cosimo Simone ha sconvolto la comunità di Mesagne, dove il 36enne era molto conosciuto. Un'altra giovane vita spezzata sull'asfalto, in una stagione che si apre già segnata da troppe tragedie su due ruote.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare se vi siano stati eventuali fattori esterni a causare l’uscita di strada.