Addio a Dino Marino, figura storica della politica pugliese

BARI - È scomparso nella notte tra il 25 e il 26 maggio Dino Marino, già consigliere regionale della Puglia durante il governo di Nichi Vendola e figura di rilievo della politica locale e regionale. A dare la notizia del decesso è stato Michele Sales, che lo ha ricordato con parole di affetto e gratitudine:

“Un triste risveglio, questa mattina. Un pezzo di storia della politica se n’è andato per sempre. Terrò gelosamente con me il bagaglio di insegnamenti che mi hai lasciato con il tuo modo di fare politica. Le lunghe telefonate e gli incontri sono stati - e resteranno - un tesoro da cui attingere. Ci mancherai, Dino.”

Dino Marino, presidente provinciale di Italia Viva, aveva alle spalle una lunga militanza nel centrosinistra. In passato è stato esponente del Partito Democratico, con cui nel 2014 si era candidato alla carica di sindaco di San Severo, sfiorando l'accesso al ballottaggio, poi vinto da Francesco Miglio.

Dopo un periodo di inattività politica dovuto a problemi di salute che lo avevano costretto a un ritiro e a un lungo percorso riabilitativo, era recentemente tornato sulla scena pubblica, partecipando al dibattito politico con passione rinnovata. Fino a poche ore prima della sua scomparsa, sui social aveva condiviso un reel dedicato all'Inter, sua grande passione calcistica, e a Matteo Renzi, leader del suo ultimo partito di appartenenza.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Tra questi, quello del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese:

“Ci lascia un pezzo della storia politica della nostra terra. Dai primi anni Novanta in poi, in alcuni importanti passaggi della sinistra in Capitanata, Dino Marino ha impresso un segno forte con passione, carattere, una visione spesso personale, sempre viva. Nella sua San Severo così come nelle tre legislature nel Consiglio regionale pugliese, ha saputo accendere il dibattito perché, dietro ogni scelta, anche la più discutibile, c’era un’idea di politica vissuta come impegno e come battaglia di vita. Un abbraccio al figlio Gigi, a tutta la sua famiglia e a chi gli ha voluto bene davvero.”

Con la scomparsa di Dino Marino se ne va un protagonista autentico della politica pugliese, capace di lasciare un’impronta profonda nei cuori e nelle istituzioni.