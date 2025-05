Tragico incidente sulla Tangenziale di Foggia: un morto e un ferito grave

FOGGIA – Drammatico incidente stradale nella mattinata di sabato 17 maggio lungo la Tangenziale di Foggia, all’altezza del chilometro 16,100. Il bilancio è grave: una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta ferita in modo serio.

Due i veicoli coinvolti nel violento impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi del caso.

A seguito dell'incidente, è stata disposta la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Foggia per consentire l’intervento dei soccorritori, le operazioni di rimozione dei mezzi e gli accertamenti necessari. Il traffico veicolare è stato deviato lungo la viabilità di servizio adiacente, con inevitabili rallentamenti alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici di Anas, le pattuglie delle forze dell’ordine e gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale.

L’area è stata messa in sicurezza per permettere il ripristino della viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile. Restano ora da chiarire le responsabilità dell’accaduto.