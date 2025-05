Corato, rapina a mano armata con sequestro di persona: sei arresti, smantellata banda specializzat

TRANI (BT) – Un’operazione congiunta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani ha portato oggi all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone, indagate a vario titolo per una rapina a mano armata con sequestro di persona, riciclaggio, ricettazione e favoreggiamento reale e personale.Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, riconosce gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, originari di Andria, Bitonto e Bari. Le accuse si riferiscono a una rapina avvenuta il 24 marzo 2025 in agro di Corato (BA), ai danni di un autotrasportatore.Secondo la ricostruzione degli investigatori, i malviventi – a bordo di due auto, un’utilitaria e una di grossa cilindrata – avrebbero bloccato il mezzo pesante sulla SP 231 mentre era diretto alla sede aziendale. Il camion trasportava salumi destinati alla grande distribuzione per un valore superiore ai 200mila euro. Dopo aver minacciato con armi l’autista, i rapinatori si sarebbero impossessati del camion e costretto l’uomo a salire a bordo di una delle loro vetture, privandolo della libertà personale.Il carico sarebbe stato trasbordato in un’area di parcheggio, grazie anche alla complicità di due custodi. Il camionista venne poi liberato nelle campagne di Terlizzi (BA), nei pressi del mezzo svuotato della merce.Le indagini – coordinate dalla Procura di Trani e svolte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri – sono state condotte attraverso attività tecniche di intercettazione, localizzazione GPS, osservazioni sul campo e l’analisi di telecamere di sorveglianza. Questo lavoro ha permesso di individuare anche la base logistica della banda, dove sono state trovate due auto utilizzate per le azioni criminali (un’Alfa Romeo Stelvio e un’Audi A4 SW), arnesi da scasso, ricetrasmittenti e chiodi a tre punte progettati per bloccare le auto delle forze dell’ordine in caso di inseguimento.All’operazione hanno partecipato anche il 6° Nucleo Elicotteri, lo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e il Nucleo cinofili di Modugno.Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Seguiranno ora gli interrogatori di garanzia e il confronto con le difese. La colpevolezza degli indagati dovrà essere eventualmente accertata nel corso del processo, secondo le garanzie del contraddittorio tra le parti.