BARI - La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutto il territorio della Puglia, a partire dalle ore 08:00 di venerdì 9 maggio 2025 e per le successive 16 ore.Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, accompagnate da raffiche di vento e possibili grandinate. Le condizioni meteo instabili potrebbero causare disagi, in particolare in aree già vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.