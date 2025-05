Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025: spettacolo, sport e passione nel cuore della Puglia

La settima edizione del prestigioso evento sportivo è pronta a infiammare la città di Trani con due giorni di competizioni, cultura e salute.

Trani – La splendida cornice del Monastero di Colonna ha ospitato la presentazione ufficiale della VII edizione della “Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025”, in programma sabato 24 e domenica 25 maggio. L’evento, organizzato dall’ASD Atletica Tommaso Assi Triathlon Team con il patrocinio di FITri, Ministero dello Sport, CONI, Regione Puglia e Città di Trani, si conferma come una delle manifestazioni di punta del panorama sportivo nazionale, unico appuntamento “Gold” del circuito “No Draft” nel Sud Italia.

Il weekend sarà all’insegna dello sport di alto livello, della promozione della salute e della valorizzazione del territorio. L’appuntamento di Trani rappresenta infatti la seconda tappa del circuito nazionale (dopo Pisa e prima di Lovere e Cesenatico) ed è valido anche come Campionato Regionale Age Group individuale e a squadre. Sabato 24 maggio aprirà il sipario l’Aquathlon Classico con il Campionato Regionale Giovanile; domenica 25 spazio al Triathlon Olimpico con i suoi classici 1500 m di nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa, nella spettacolare cornice della Baia dei Pescatori e Piazza del Monastero di Colonna.

Sport e spettacolo, con i migliori atleti italiani

L’entusiasmo è già palpabile: oltre 400 atleti iscritti tra Junior, Senior e Master per Triathlon e Aquathlon, con nomi di rilievo del panorama nazionale. Tra i più attesi:

Sergiy Polikarpenho , campione italiano 2024, Gruppo Sportivo Carabinieri

Alessandro De Gasperi , vincitore dell’Ironman di Lanzarote 2018

Giorgio Vicari , Best Rank 2024 della Minerva Roma

Alessandro Cazzorla , vicecampione europeo 2025 di Duathlon Sprint

Michele Insalata, vincitore a Trani nel 2019

In campo femminile occhi puntati su Alessia Righetti, Nicoletta Santonocito e Vanessa Lafronza, talento emergente di Giovinazzo.

Un evento che unisce sport, salute e cultura

Il valore della manifestazione va ben oltre l’aspetto agonistico. Forte è l’attenzione al sociale e alla prevenzione grazie alla collaborazione con LILT e ASL BT. Saranno allestiti stand informativi e sanitari, con personale medico qualificato per screening oncologici, HCV, ECG, spirometrie e altro ancora. Come ha ricordato il presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, l’attività fisica è “uno dei pilastri della prevenzione primaria”.

La salute, però, incontra anche la cultura e il turismo: per atleti e accompagnatori è previsto un tour guidato alla scoperta di Trani, intitolato “Trani: tra Storia, Arte e… le Emozioni delle Location della fiction Gerry”, serie ambientata proprio nella città. L’itinerario, a cura della guida Gabriele Pace, valorizza le bellezze architettoniche e il fascino storico della città, confermando Trani come polo d’eccellenza per il turismo sportivo.

Presenti e protagonisti

Alla presentazione hanno partecipato, oltre al presidente Giovanni Assi e al team organizzativo, numerose autorità civili e militari: il sindaco Amedeo Bottaro, l’assessora regionale Debora Ciliento, il presidente Coni Puglia Angelo Giliberto, il presidente FITri Puglia Antonio Tondi, rappresentanti di Guardia di Finanza, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Municipale e Protezione Civile. Emozionante sarà l’apertura della gara domenica con l’Inno Nazionale eseguito dalla Fanfara della Guardia di Finanza.

Un ringraziamento a tutti

Fondamentale il supporto degli sponsor e delle istituzioni partner, come sottolineato dal presidente Assi: «Il loro contributo è linfa vitale per portare avanti un evento che unisce sport, valori sociali e promozione del territorio. Continueremo a crescere grazie alla passione di chi ci sostiene».

Per info, aggiornamenti e iscrizioni:

🌐 www.atleticatommasoassi.it

📱 Instagram: @tommasoassitriathlonteam

📘 Facebook: ASD Tommaso Assi

La “Trani Triathlon Olimpico Gara Gold & Aquathlon 2025” non è solo una gara: è un evento che celebra il benessere, la competizione, il territorio e l’impegno di una comunità intera.