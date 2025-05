Trinitapoli celebra la Giornata della Legalità nel ricordo della Strage di Capaci

TRINITAPOLI – In occasione del trentatreesimo anniversario della Strage di Capaci, il Comune di Trinitapoli ha voluto ricordare le vittime dell’attentato mafioso del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Una ricorrenza simbolica che, dal 2002, è celebrata in tutta Italia come Giornata nazionale della legalità.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Di Feo, ha reso omaggio ai magistrati e agli uomini della scorta con un messaggio alla cittadinanza, sottolineando l’importanza della memoria come fondamento dell’impegno civico e istituzionale.

“Il ricordo della lotta contro la mafia è vivo e forte in me – ha dichiarato il Sindaco –. Questa battaglia si manifesta ogni giorno attraverso le azioni e gli esempi che portiamo avanti, nei principi della legalità e dello Stato, opposti ai valori negativi e all’inciviltà della criminalità organizzata, che costituisce un nemico della nostra comunità.”

Una memoria viva, per costruire il futuro

Alle 17.57 del 23 maggio 1992, l’Italia intera fu scossa da un attentato senza precedenti. Una carica esplosiva piazzata lungo l’autostrada A29, nei pressi di Capaci, pose tragicamente fine alla vita di chi aveva fatto della lotta alla mafia la propria missione. Ma da quella tragedia è nato un movimento collettivo di coscienza e resistenza civile, che continua ancora oggi.

“Tutti noi, come comunità, dobbiamo prendere esempio da questi simboli e patrimoni morali – ha aggiunto Di Feo –. La memoria di questi eroi deve essere tramandata ai giovani, affinché la lotta alla criminalità organizzata continui con determinazione e coraggio.”

Legalità, una responsabilità condivisa

Con questo messaggio, il Comune di Trinitapoli intende ribadire il proprio impegno a promuovere i valori della legalità, della giustizia e della coesione sociale. La celebrazione della Giornata della Legalità non è solo un omaggio a chi ha sacrificato la vita per lo Stato, ma un richiamo alla responsabilità collettiva di cittadini, istituzioni e scuole nel costruire una società più giusta e libera dalle mafie.

Un impegno che, come ha ricordato l’Amministrazione, deve essere quotidiano e concreto, partendo dalle azioni di ciascuno per rendere la legalità un principio vissuto, e non solo celebrato.