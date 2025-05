Scudetto: sarà spareggio Napoli-Inter?

Cresce l'attesa per la conquista dello scudetto per la Serie A 2024-2025. Questa sera, dalle 20.45, l'Italia si fermerà per seguire gli ultimi 90 minuti di un campionato vietato ai deboli di cuore nella sua fase conclusiva. Protagoniste di queste emozioni il Napoli e l'Inter, che si giocheranno un'intera stagione contro due squadre ormai salve: il Cagliari, che affronterà i partenopei al Maradona, e il Como, che ospiterà i campioni d'Italia in carica al Sinigaglia. Accomunate dalla squalifica dei loro rispettivi allenatori (Antonio Conte per i napoletani e Simone Inzaghi per i milanesi), Napoli e Inter potrebbero commettere un passo falso al cospetto della spensieratezza dei loro avversari. Essi, infatti, potrebbero danneggiare entrambe le contendenti lo scudetto, al punto da poter aumentare la probabilità di ricorrere ad un eventuale spareggio per l'assegnazione del tricolore, precedentemente programmato dalla Lega di Serie A per le 20.45 di lunedì 26 maggio 2025, nel caso in cui Napoli e Inter dovessero terminare il campionato a pari punti.