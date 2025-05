Tumore alla prostata: a Foggia Università e Policlinico lanciano lo screening per la diagnosi precoce, dopo la diagnosi di Joe Biden

FOGGIA – La recente diagnosi di carcinoma prostatico metastatico dell’ex Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha acceso i riflettori sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa malattia, una delle più comuni tra gli uomini in Europa. Ogni anno, infatti, in Europa si registrano oltre 417.000 nuovi casi di tumore alla prostata e circa 92.000 decessi. Anche in Italia, e in particolare in Puglia, il carcinoma prostatico rappresenta una sfida sanitaria di rilievo.

Nonostante la rilevanza, in Italia non esiste ancora un programma di screening nazionale organizzato: il test del PSA è spesso eseguito su base spontanea, con rischi di sovrautilizzo o di diagnosi tardiva.

Per colmare questa lacuna, presso il Dipartimento di Urologia del Policlinico di Foggia, diretto dal Prof. Giuseppe Carrieri, è stato avviato uno studio pilota innovativo per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Università di Foggia, Regione Puglia, ASL Foggia, Ordine dei Medici e Policlinico Foggia. Coordinato dall’Urologia con il Prof. Ugo Giovanni Falagario e supportato da un team multidisciplinare, punta a sviluppare uno screening di nuova generazione basato sull’integrazione di dati clinici, radiologici e laboratoristici con algoritmi decisionali avanzati.

Il programma, promosso con entusiasmo anche dalla Direzione Sanitaria del Policlinico, vuole offrire uno strumento concreto, accessibile a tutta la popolazione a rischio e replicabile su scala nazionale. «Lo screening può salvare la vita e prevenire diagnosi tardive, garantendo equità di accesso – ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese –. È un gesto di responsabilità verso sé stessi e la comunità».

Come partecipare

Lo screening è rivolto a uomini tra i 50 e i 70 anni, senza diagnosi pregressa di carcinoma prostatico e che non abbiano eseguito una biopsia prostatica nell’ultimo anno. È possibile aderire semplicemente recandosi al Centro Unico Prelievi dell’Ospedale D’Avanzo di Foggia (viale degli Aviatori, 1), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, muniti di impegnativa del medico curante per il test PSA.

In caso di valori elevati, sarà garantita una visita urologica gratuita presso la struttura ospedaliera.

Per informazioni e adesioni: screening.cancroprostata@unifg.it

Il progetto rappresenta un importante passo avanti nella lotta al carcinoma prostatico, sottolineando l’urgenza e l’efficacia della prevenzione, soprattutto alla luce di casi celebri come quello dell’ex Presidente Biden.