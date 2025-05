Turismo di lusso in Puglia, concluso con successo Puglia Elite Experiences

FASANO - Si è svolta da domenica 4 a venerdì 9 maggio la Puglia Elite Experiences, iniziativa di promozione turistica promossa dal gruppo Epoca Collection con l’obiettivo di creare una rete di collaborazioni strategiche per valorizzare l’offerta della Puglia e attrarre nuovi visitatori.Patrocinato dal Comune di Fasano e co-finanziato dalla Regione Puglia, questo evento è stato realizzato grazie all’azione di Pugliapromozione nell’ambito dell’Avviso Pubblico Poc Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 e ha visto la partecipazione di 15 agenzie e tour operator internazionali giunte in Puglia da tutto il mondo al fine di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso itinerari enogastronomici, esperienze di vacanze di lusso e workshop.I partecipanti hanno avuto modo di prendere parte ad esperienze immersive e tour tematici organizzati in 4 diverse province della regione (Brindisi, Lecce, Taranto e Bari), ciascuno dedicato alle eccellenze enogastronomiche e artigianali pugliesi. Ospitati nella Masseria San Giovanni di Fasano, quartier generale dell’iniziativa, i 15 buyer internazionali hanno visitato dimore storiche, masserie e castelli, partecipato a workshop di cucina pugliese e degustato prodotti locali come olio extravergine di oliva, vini pregiati, formaggi tipici e pane tradizionale.L’obiettivo di Puglia Elite Experiences è stato quello di rafforzare il posizionamento della Puglia come destinazione turistica fruibile tutto l’anno, con un’offerta sostenibile e autentica. Per farlo si è dato inizio alla creazione di una rete collaborativa che vede protagonisti operatori turistici locali, tour operator e istituzioni, in modo da favorire sinergie e opportunità di commercializzazione.“Abbiamo avuto risultati importanti – ha commentato Gianluca Metrangolo, sales & marketing director del gruppo Epoca Collection Gianluca -. Puglia Elite Experiences si è dimostrata un’iniziativa molto efficace, in quanto sia noi che i nostri partner stiamo cominciando a ricevere le prime richieste di prenotazione da parte dei buyer che hanno partecipato al progetto. Siamo soddisfatti perché questo evento si è rivelato diretto, efficace e anche molto specifico”.Tra le iniziative svolte durante la settimana si ricordano il tour experience a Martina Franca, la visita di Alberobello a bordo di quindici Fiat 500 e quella delle chiese e dei palazzi storici più rappresentativi di Lecce, oltre a diverse sessioni B2B tra buyer e seller e pranzi tipici in splendide location come Masseria de Virgilis e Polignano a Mare, sino ad arrivare a “Epoca on air”, un’esperienza in mongolfiera a circa 20 metri d’altezza, ancorati a terra, all’interno di un vigneto. Tutte le esperienze proposte sono state realizzate in collaborazione con rinomati partner, quali Southern visions, Autentic Puglia tours, Spa Chez Vous, Yuniqly, Mongolfiere Sud Italia, Macchia catering sartoriale, Art Work.