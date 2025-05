TEDxPutignano 2025: idee che abitano il futuro

PUTIGNANO -, dalle ore, torna sul palco delil, giunto alla sua. Il tema di quest’anno è, inteso non solo come luogo fisico, ma come spazio esistenziale e relazionale, tra radici, scelte di vita e trasformazione sociale.

Organizzato dall’Associazione Ubuntu non solo teatro APS, l’evento si conferma una conferenza-spettacolo capace di diffondere idee che ispirano e stimolano un cambiamento positivo nella comunità.

Nove speaker, nove visioni

Come da tradizione, sul palco saliranno nove speaker, ciascuno con un talk di massimo 18 minuti. Tra loro:

Linda De Luca , interprete medica, con un intervento su “Abitare una lingua” e l'importanza della mediazione nei momenti di fragilità.

Giacomo Doni , fotografo e grafico, parlerà de “L’abitare come cura”, tra memoria e accoglienza.

Ilaria Cristofaro , astronoma e archeologa, ci guiderà attraverso “Noi, gli antichi e l’abitare”, esplorando il legame tra cosmo e fondazione delle città.

Francesca Roseo , ricercatrice in Scienze Ambientali, proporrà una riflessione su “Abitare la natura” al di fuori del contesto urbano.

Flavio Albano , cofondatore di La Tornanza, interverrà con “Partire, restare, tornare”, sul potere trasformativo del ritorno alle origini.

Federico Faloppa , linguista e sociologo, si concentrerà su “Convivenze possibili nella diversità culturale”.

Sara Ciafardoni , scrittrice e studentessa, parlerà di “Abitare se stessi”, tra scienza, narrazione e inclusione.

Federica Verona , architetta e urbanista, approfondirà “Condominio-città”, sul disagio abitativo e nuove alleanze urbane.

Matteo Marchesano, fondatore della Comunità Spirituale Pranamare, concluderà con “Comunità diffusa spirituale”, un nuovo paradigma abitativo.

Arte, danza e territorio

L’edizione 2025 sarà impreziosita dalla performance dei danzatori Antonella Piazzolla e Roberto Vitelli della Eleina D. Dance Company, e dalla scenografia realizzata in collaborazione con gli studenti dell’IIS Da Vinci-Agherbino di Noci, guidati dall’artista Mauro Maurizio Palumbo.

Non mancheranno gli eventi collaterali. Il 17 maggio, dalle 19.00 alle 21.00, è prevista l’apertura straordinaria della Grotta del Trullo, mentre domenica 18 maggio, alle ore 10.00, sarà possibile visitare le botteghe della cartapesta, in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Putignano. Durante la giornata del TEDx, sarà inoltre esposto il carro vincitore del Carnevale 2025 nei pressi del teatro.

Progetto Croquis e impegno sociale

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il Progetto Croquis: realizzate tre lattine artistiche ispirate al visual dell’edizione, il cui ricavato andrà a sostegno di cause ambientali, sociali e culturali.

Un evento sostenuto e condiviso

Il TEDxPutignano 2025, presentato dalla giornalista e speaker Tea Di Lorenzo, è realizzato con finanziamenti privati e il supporto di numerosi partner, godendo del patrocinio del Comune di Putignano, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Parlamento Europeo e Camera di Commercio di Bari.

📍 Info e biglietti su www.tedxputignano.it — sezione BIGLIETTI