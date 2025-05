Tutti in bici con “A ruota libera”: da Leverano sulla nuova via del mare

LECCE - Una nuova via tra Leverano e il mare del Salento per aprire nuove rotte del cicloturismo. Domenica 18 maggio si pedala tutti insieme sulla nuova “Via del mare”, da Leverano verso la costa ionica, evento conclusivo del progetto “Costruire Legàmi: per un turismo di Comunità”.Con una giornata speciale dedicata alla mobilità sostenibile e alla scoperta del territorio, si sperimenterà un percorso ad anello, denominato appunto la Via del mare, che collega l’entroterra con le località balneari di Torre Squillace, Porto Cesareo e Torre Lapillo, mettendo in connessione Leverano con Ciclonica, la Ciclovia del Salento Ionico. Il percorso è stato presentato all’interno dei laboratori sul fenomeno del cicloturismo in Salento organizzati all’interno del progetto gestito dalla Cooperativa di Comunità di Leverano che vede coinvolti cittadini e operatori del settore turistico.Il ritrovo è previsto alle 10 presso Masseria Signora Porzia. Il percorso ad anello della nuova via del mare è di circa 40 chilometri e si sviluppa per lo più su strade secondarie e rurali, tutte a bassa intensità di traffico, che mettono in connessione Leverano con il mare ma anche con una serie di punti di interesse storico e paesaggistico, fra cui masserie e torri costiere. A Porto Cesareo è prevista una sosta con visita guidata al Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” mentre la pausa pranzo si svolgerà in riva al mare, sulle spiagge di Porto Cesareo con la possibilità di fare anche un tuffo rinfrescante. Al rientro alla Masseria Signora Porzia, alle 17.30 ci sarà l’aperitivo conviviale con prodotti tipici della zona e musica live con la band The Rubbish e il dj set a cura di Salento Dab Addiction.“È un’occasione imperdibile per vivere il Salento su due ruote, godendo dei paesaggi che sono a pochi passi dai centri abitati e riscoprendo la storia di un territorio che ha tanto da raccontare” dice Francesco Quarta, il responsabile del progetto “Costruire Legàmi: per un turismo di Comunità”, di cui “A ruota libera” fa parte.“Questo nuovo itinerario”, spiega l’ideatore Roberto Guido, “vuole andare ad arricchire con un altro tassello la rete cicloturistica del Salento, collegando Leverano con le ciclovie e i percorsi ciclabili esistenti, a iniziare da Ciclonica e dalla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese”.L’iniziativa è rivolta a tutti e a tutte, anche ai più piccoli. Per chi partecipa con bici propria, è prevista una quota di partecipazione di 15 euro che comprende caffè di benvenuto, pranzo al sacco, visite guidate e aperitivo finale. È possibile richiedere il noleggio della bici (anche a pedalata assistita) con una minima quota suppletiva. Info: 375/6648030, info.costruirelegami@gmail.com