“Mare Inclusivo”: il surf per tutti approda sul lungomare di Bari

Bari si prepara ad accogliere un'iniziativa all’insegna dell’inclusione, dello sport e del benessere: questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, è stato presentato “Mare Inclusivo”, il progetto promosso dalla Commissione Sport, Cultura, Politiche giovanili ed educative del Comune di Bari in collaborazione con la Scuola Surf Bari e la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISSW).

Due giornate di open day gratuite apriranno l’iniziativa sul waterfront di San Girolamo:

Sabato 17 maggio con “ Riprendiamoci la vita ”, dedicato ai pazienti oncologici (ore 9:00-14:00);

Domenica 18 maggio con “Acqua e libertà”, per bambini, ragazzi e adulti con disabilità (ore 9:00-14:00).

A ciascun gruppo sarà poi offerto un percorso gratuito di cinque lezioni di surf e sup (stand up paddle), tenute da istruttori qualificati. L’obiettivo è favorire l’accesso allo sport acquatico come strumento di cura, benessere psicofisico e inclusione sociale.

Lo sport come terapia e diritto di tutti

Durante la conferenza stampa sono intervenuti:

Francesca Bottalico , presidente della Commissione comunale promotrice;

Angela Carbonara , istruttrice federale FISSW con brevetto internazionale per surf e sup adaptive;

Carlo Morelli , consigliere federale FISSW;

Maurizio Chiesa , delegato regionale FISSW;

Giuseppe Petaroscia , responsabile Scuola Surf Bari;

Attilio Guarini, primario di Ematologia oncologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II.

“Il nostro impegno – ha dichiarato Francesca Bottalico – è rendere l’attività sportiva e culturale accessibile a tutti, e iniziative come ‘Mare Inclusivo’ dimostrano che è possibile creare spazi davvero equi. Il mare è terapeutico e il waterfront di San Girolamo, facilmente raggiungibile, rappresenta il luogo ideale per restituire socialità e benessere a chi sta affrontando o ha affrontato percorsi difficili”.

Accesso facilitato e attività personalizzate

Come spiegato da Angela Carbonara, i primi dieci pazienti oncologici iscritti sabato avranno accesso a cinque lezioni gratuite di gruppo, con unico costo di tesseramento pari a 15 euro (necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica). Domenica, l’open day per persone con disabilità sarà dedicato a partecipanti dai 7 anni in su, e i primi dieci iscritti avranno diritto a lezioni individuali personalizzate.

L’intero progetto è stato reso possibile grazie a una donazione in memoria della danzatrice Lidia Serini, insegnante e coreografa scomparsa prematuramente, a cui è dedicata l’iniziativa.

“Grazie a chi ha reso possibile questo progetto – ha aggiunto Carbonara – e a tutte le realtà che vorranno contribuire in futuro per moltiplicare queste occasioni di sport, socialità e libertà”.

Per info e iscrizioni

📞 338 8481103

Il mare di Bari si fa davvero inclusivo, pronto ad accogliere con le sue onde chi cerca un nuovo equilibrio tra corpo, mente e natura.