Una luce per Santa Rita: festa e processione in onore di Santa Rita da Cascia a Bari

BARI - Da mercoledì 21 a giovedì 22 maggio 2025, il quartiere San Paolo di Bari si prepara a celebrare con fede e devozione la tradizionale Festa in onore di Santa Rita da Cascia, organizzata dalla Parrocchia Madre della Divina Provvidenza e dal Comitato Santa Rita.

Mercoledì 21 maggio alle 17:30 inizierà il Santo Rosario e il triduo, seguito dalla Santa Messa alle 18:00 nella parrocchia. Alle 19:00 prenderà il via il suggestivo Corteo Storico di Santa Rita, con partenza dalla Parrocchia Madre della Divina Provvidenza in via V. Ricchioni. Il corteo attraverserà le vie Giovanni Candura, Pacifico Mazzoni, Nicola Leotta, Riccardo Ciusa e ritornerà al Giardino di Santa Rita, dove sarà raccontata la vita della Santa e si terrà la benedizione delle rose.

Durante la notte tra il 21 e il 22 maggio, i devoti sono invitati a lasciare una luce o un lumino acceso come segno di devozione e preghiera.

Giovedì 22 maggio, alle 17:00, la statua di Santa Rita, custodita nel giardino, verrà portata in chiesa per il Santo Rosario delle 17:30 e la Santa Messa in memoria della Santa alle 18:00. Alle 19:10 si svolgerà la tradizionale processione liturgica con lo stendardo e la statua di Santa Rita, che percorrerà le vie del quartiere per tornare al Giardino di Santa Rita.

Al rientro della processione, sarà inaugurata una targa in onore del Sindaco Antonio Decaro, per il dono del murales dedicato a Santa Rita.

I residenti lungo il percorso sono calorosamente invitati ad addobbare balconi e finestre con drappi, coperte, candele e altarini, per rendere ancora più suggestiva la festa.

L’evento è coordinato da Michele Genchi, con la collaborazione del gruppo di preghiera di Santa Rita e dei Padri Barnabiti. Un ringraziamento speciale va ai donatori, al Comune di Bari, al Sindaco Vito Leccese, all’ex Sindaco Antonio Decaro, al presidente del Terzo Municipio Luisa Verdoscia, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, all’impresa edile dei Fratelli Luigi & Saverio Caccavale e al Mercato Floricolo di Terlizzi gestito da Giuseppe Vallarelli e Caterina Barile.

Un momento di fede, cultura e condivisione che illumina il cuore del quartiere San Paolo e rafforza la tradizione popolare legata a Santa Rita da Cascia.

Per aggiornamenti: Facebook Comitato S. Rita (Bari – Quartiere San Paolo) – Il Giardino di Santa Rita.