Blitz antidroga a Triggiano: arrestato noto pregiudicato con arsenale e mezzo chilo di cocaina

BARI - Nelle prime ore di martedì 20 maggio, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Triggiano, in provincia di Bari, hanno condotto un’importante operazione antidroga a seguito di una mirata attività di controllo sul territorio. Al centro dell’intervento sono finiti i movimenti sospetti di un noto pregiudicato locale, attentamente monitorato dai militari dell’Arma.

L’azione ha portato all’arresto dell’uomo e al sequestro di un vero e proprio arsenale: 500 grammi di cocaina già suddivisa e pronta per essere venduta, materiale per il confezionamento dello stupefacente, una pistola Glock con matricola abrasa, 4.340 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e un chilogrammo di polvere da sparo. Il blitz è stato eseguito in via San Giorgio e rientra in un più ampio piano investigativo volto a contrastare la criminalità diffusa e a rafforzare la sicurezza nella zona.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia ha espresso grande apprezzamento per l’operazione, sottolineando la professionalità, la dedizione e lo spirito di servizio dimostrati dai colleghi della Sezione Radiomobile di Triggiano. In una nota congiunta, i segretari regionali Cataldo Demitri e Natalino Leobono si sono congratulati con i militari e hanno rivolto un plauso particolare al Comandante della Sezione, lodando la guida di una squadra compatta, motivata e determinata nel raggiungimento di risultati importanti per la comunità.

Considerati i numerosi successi operativi degli ultimi mesi, il sindacato ha formalmente chiesto al Comando della Legione Carabinieri “Puglia” di valutare il conferimento di una ricompensa premiale ai membri della Sezione Radiomobile di Triggiano, riconoscendo il loro impegno e il valore nel garantire sicurezza e legalità.

“Questa operazione – concludono Demitri e Leobono – dimostra l’importanza del lavoro capillare sul territorio e della presenza costante dell’Arma. Ai colleghi va il ringraziamento e il sostegno del Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia per l’impegno quotidiano nella tutela della legalità e nella lotta alla criminalità organizzata.”