Vaccini, Lopalco (Pd): “Non solo papillomavirus: una Pdl per aumentare la copertura per tutti i vaccini degli adolescenti

BARI - ''In un mondo che cambia, serve una politica che sappia leggere i segnali, ascoltare la scienza e tutelare concretamente il diritto alla salute”. Con queste parole il Consigliere regionale del Partito Democratico, Pier Luigi Lopalco, presenta la nuova proposta di legge che modifica la L.R. 1/2024 al fine di estendere il controllo informativo sulle vaccinazioni anche oltre il Papillomavirus, includendo tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale della Regione Puglia per adolescenti e giovani adulti.



La proposta, che vede il sostegno del Gruppo consiliare del PD, nasce dalla constatazione di un calo preoccupante delle coperture vaccinali in Puglia, acuitosi dopo la pandemia, in particolare tra gli adolescenti. Un vuoto che espone le nuove generazioni a rischi evitabili e che richiede strumenti innovativi e mirati per recuperare il terreno perduto.

“La legge già in vigore, appena promossa dalla Corte Costituzionale, ha introdotto il principio del diritto-dovere all’informazione vaccinale per l’HPV. Oggi – spiega Lopalco – vogliamo fare un passo avanti estendendo questo modello a tutte le vaccinazioni raccomandate per la fascia 11-25 anni. Non si tratta di nuovi obblighi, ma di un semplice check-up vaccinale, da attivare in corrispondenza dell’iscrizione scolastica, affinché ogni ragazzo possa decidere consapevolmente, sulla base di informazioni chiare e certificate dal servizio sanitario pubblico”.

Secondo la proposta, l’iscrizione ai percorsi scolastici sarà accompagnata da una verifica da parte dei centri vaccinali delle ASL, che rilasceranno una certificazione che attesti di aver assolto ai dettami della legge regionale, senza la comunicazione alla scuola di dati sensibili, come prescritto dal Garante della privacy.

“In un tempo di disinformazione e sfiducia nella prevenzione vaccinale – conclude Lopalco – il compito delle istituzioni democratiche è farsi garanti della scienza, senza imposizioni, ma con responsabilità. Ringrazio il Gruppo consiliare del Pd per il sostegno e per aver sottoscritto questa proposta di legge importante per la tutela e per il benessere della comunità pugliese. Come Regione e come Partito Democratico, che da sempre è in prima linea nella difesa della sanità pubblica, ribadiamo così il nostro impegno per una sanità universale, forte e capace di prevenire, proteggere e includere”.