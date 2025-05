Volotea inaugura il volo Bari–Bordeaux: nuovo ponte tra Puglia e Francia

BARI – Prenderà il via ufficialmente domani,, il nuovo collegamento internazionale, operato in esclusiva da, la compagnia aerea specializzata nel collegare piccole e medie città europee.

La nuova rotta, attiva con due frequenze settimanali – il martedì e il sabato – offrirà oltre 16.200 posti nel corso della stagione e rappresenta un importante potenziamento della connettività tra il Sud Italia e la Francia. Bordeaux, celebre per il suo patrimonio enologico, l’eleganza urbana e la vivacità culturale, sarà ora facilmente raggiungibile dai passeggeri pugliesi. Al tempo stesso, il collegamento permetterà ai turisti francesi di scoprire le meraviglie paesaggistiche e artistiche della Puglia.

“Con il primo volo da Bari a Bordeaux di domani celebriamo un nuovo ponte tra l’Italia e la Francia – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Crediamo fortemente nel potenziale del territorio pugliese e continuiamo a lavorare per offrire collegamenti comodi, diretti e di qualità”.

Anche Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato l’importanza strategica della nuova tratta:

“I nostri aeroporti stanno vivendo una fase di forte crescita, in particolare nei collegamenti internazionali. Bordeaux rientra tra le destinazioni chiave, sia per il valore turistico che per la crescente domanda dai mercati esteri. Il successo è frutto di una pianificazione congiunta con la Regione Puglia e della collaborazione con Volotea, partner affidabile nello sviluppo del nostro network”.

Le novità di Volotea a Bari per il 2025

Oltre al nuovo volo per Bordeaux, Volotea lancerà a luglio anche un collegamento estivo per Cefalonia, ampliando ulteriormente un’offerta orientata all’internazionalizzazione del traffico aereo da e per Bari.

Nel 2025, la compagnia collegherà il capoluogo pugliese a 14 destinazioni:

Italia : Olbia

Francia : Bordeaux, Lione

Spagna : Bilbao

Grecia : Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini, Zante

Croazia: Dubrovnik, Spalato

I voli sono già acquistabili sul sito www.volotea.com e presso tutte le agenzie di viaggio.

Un ulteriore passo avanti per l'internazionalizzazione dell’aeroporto di Bari, sempre più crocevia tra l’Italia meridionale e le principali destinazioni europee.