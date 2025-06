2 giugno 2025: 79° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Il sindaco Di Feo: "Importante per difendere i valori della Repubblica"

TRINITAPOLI - Ilsegna ildella nascita della, una giornata di grande significato per tutti gli italiani. La Festa della Repubblica celebra infatti il momento storico del, in cui il popolo italiano scelse di abbandonare la monarchia per abbracciare una nuova forma di governo democratica.

Questa ricorrenza rappresenta un’occasione di orgoglio nazionale e di riflessione sui valori fondamentali che ancora oggi uniscono la nazione: libertà, democrazia e partecipazione civica.

In occasione di questo anniversario, l’Amministrazione Comunale di Trinitapoli ha promosso una mostra itinerante dal titolo “Il contributo dell’Esercito Italiano e delle donne nella nascita della Repubblica”, inaugurata il 27 maggio presso il Museo Archeologico degli Ipogei e visitabile fino al 2 giugno. La mostra vuole rendere omaggio al coraggio e al sacrificio di quanti hanno lottato per la libertà e la costruzione della Repubblica, con un focus particolare sul ruolo fondamentale svolto dall’Esercito e dalle donne nel difficile percorso che ha portato alla nuova Italia democratica.

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha sottolineato il valore della giornata come momento di unità e memoria collettiva:

“Il 2 giugno è una giornata che ci ricorda quanto sia importante difendere i valori della nostra Repubblica e trasmetterli alle nuove generazioni. È un’occasione per riflettere sul passato e guardare con speranza al futuro, rafforzando il senso di appartenenza e responsabilità civica di tutti noi.”

La Festa della Repubblica 2025 rinnova così il legame profondo degli italiani con la propria storia, invitando tutti a celebrare insieme il percorso di democrazia e libertà che ha costruito l’Italia moderna.

Buona Festa della Repubblica a tutti!