Taranto, Turco-Donno: “M5S resta all’opposizione. Decisione sul ballottaggio martedì in assemblea pubblica”

TARANTO – Il Movimento 5 Stelle conferma la sua posizione nel nuovo consiglio comunale di Taranto: sarà all’opposizione e non farà parte di alcuna coalizione di governo. Lo hanno ribadito in una nota congiunta Mario Turco, senatore e vicepresidente del M5S, e Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale in Puglia.

“In coerenza con il nostro impegno per la trasparenza e la partecipazione, il Movimento 5 Stelle vigilerà sull’operato della futura amministrazione, portando avanti proposte concrete per la giustizia sociale, ambientale ed economica”, si legge nel comunicato.

Resta ancora aperta la questione delle indicazioni di voto per il ballottaggio. La decisione finale sarà presa durante un’assemblea pubblica convocata per martedì sera alle ore 20.00 presso i Giardini Virgilio, un momento aperto a tutti i cittadini e iscritti. “Sarà un confronto libero, senza imposizioni dall’alto, dove la comunità potrà esprimersi in maniera democratica”, spiegano Turco e Donno.

Il Movimento 5 Stelle sottolinea inoltre la necessità di evitare una possibile vittoria del centrodestra, ma evidenzia anche l’attesa di una risposta chiara dal candidato sindaco di centrosinistra, Bitetti, su alcuni temi sollevati dal M5S e finora senza una posizione definita.

“Come sempre, il Movimento 5 Stelle mette al centro la partecipazione diretta, il rispetto dei principi e l’autonomia dei territori. Invitiamo tutti i cittadini di Taranto a prendere parte all’incontro di martedì”, concludono i due esponenti.