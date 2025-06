A Bari l’evento di lancio del progetto BET(W)EEN – For Family & Teen: spazi di ascolto e relazioni tra genitori e adolescenti

BARI – Uno spazio dedicato al dialogo tra generazioni, alla cura delle relazioni familiari, all’ascolto autentico dei ragazzi e dei loro genitori. È questo lo spirito di BET(W)EEN – For Family & Teen, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che sarà presentato ufficialmente mercoledì 11 giugno alle ore 18, nella sede di Gea for Family, in via Livatino 94 a Bari.BET(W)EEN nasce dall’esperienza della Cooperativa Gea con il modello “For Family”, oggi rafforzato e rilanciato a livello intercomunale con l’apertura di nuovi spazi anche a Putignano e Terlizzi, che saranno gestiti dai partner di progetto, rispettivamente Cooperativa A Modo Loro e Cooperativa Zorba che operano da anni sui territori. A coordinare il progetto è il Consorzio Meridia, in partnership con enti pubblici e privati del territorio, ASL, scuole, università, servizi sociali e organizzazioni del Terzo Settore.Il cuore del progetto è la prevenzione del disagio psicologico e relazionale in adolescenza, attraverso un approccio educativo non medicalizzante e relazioni autentiche. Gli spazi BET(W)EEN non sono né centri di terapia né aule scolastiche: sono luoghi dove adolescenti e genitori possono ritrovarsi e ri-conoscersi, attraverso laboratori, attività espressive, incontri guidati e un innovativo centro di ascolto “ribaltato”, in cui sono i figli ad ascoltare e aiutare a comprendere il mondo adulto.Per i genitori, il progetto offre percorsi di mentoring, cerchi di confronto, momenti di riflessione collettiva per migliorare la relazione con i figli, sviluppare empatia e nuovi strumenti educativi. Per gli adolescenti, BET(W)EEN rappresenta un luogo libero da giudizi, dove esprimersi, creare, confrontarsi tra pari e trovare sostegno anche in momenti di fragilità emotiva.“Con BET(W)EEN vogliamo restituire centralità alla relazione educativa, creando spazi nuovi e non convenzionali dove le famiglie possano rimettere in moto il dialogo con i propri figli. Un progetto che nasce dal basso e che, grazie alla rete costruita sul territorio, può davvero fare la differenza per il benessere di tanti adolescenti e dei loro genitori.” Ha detto Gianfranco Visicchio, presidente del Consorzio Meridia.“BET(W)EEN riprende e amplifica il modello che abbiamo realizzato in Gea for Family. Un’azione incessante, in favore e sostegno di una genitorialità oggi più che mai difficile, in un contesto sociale e culturale nel quale i ragazzi sono sempre più pressati da stimoli, spesso invisibili ai genitori e non certamente edificanti.” Ha concluso Grazia Vulpis, presidente della cooperativa sociale Gea. BET(W)EEN è promosso da Consorzio Meridia con:Gea, Zorba, A Modo Loro, CREA, Officina dei Legami, Università degli Studi di Bari, ASL/BA, Garante dei Diritti del Minore e le scuole IISS “E. Di Savoia – P. Calamandrei”, IISS “Marconi – Hack”, IISS “Volta – De Gemmis” e IC “De Gasperi – Stefano da Putignano”.Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo, ed è gestito da Con i Bambini, organizzazione partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.