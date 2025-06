Corato, oltre 500 colloqui per persone con disabilità al “JOB Ability” organizzato da ARPAL Puglia

– Si è svolto lo scorso 5 giugno, nel chiostro del Comune di Corato in Piazza Matteotti,, evento di recruiting dedicato all’incontro tra aziende e persone con disabilità, promosso dain collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa, parte della giornata tematica “Lavoro&Inclusione – Percorsi e servizi disponibili”, ha visto la partecipazione di oltre 20 aziende e circa 250 candidati, con più di 500 colloqui effettuati. Tutti i candidati erano iscritti o in possesso dei requisiti per l’iscrizione nelle liste del Collocamento mirato previste dalla legge 68/1999.

A garantire l’accessibilità dell’evento anche per le persone sorde, la presenza di due interpreti LIS (Lingua Italiana dei Segni), a conferma dell’impegno per l’inclusione totale.

Le aziende presenti hanno ricercato figure professionali in numerosi ambiti: commercio, logistica, ICT, GDO, elettronica, meccanica, artigianato, servizi professionali, sanitari e alla persona. Un’offerta ampia e diversificata, a testimonianza del reale interesse del mondo produttivo nei confronti dell’inclusione lavorativa.

“La collaborazione con i Comuni è fondamentale per rendere efficaci le politiche di inclusione dei soggetti più fragili – ha dichiarato Gianluca Budano, direttore di ARPAL Puglia –. La tappa di Corato è la prima di una serie di iniziative che daranno dignità al lavoro delle persone con disabilità, rendendole parte attiva della vita economica e sociale della nostra regione.”

Entusiasta anche il sindaco di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, che ha parlato dell’evento come di un “gesto concreto di protagonismo e opportunità”:

“JOB Ability non è solo un evento di selezione, ma un importante passo verso una città dei diritti e dell’inclusione. Ringrazio ARPAL Puglia, Porta Futuro Corato, l’assessore Felice Addario, il consigliere comunale Giulio D’Imperio, il Garante Vincenzo Biancolillo e tutte le aziende partecipanti. La dignità del lavoro passa da occasioni reali come questa, capaci di costruire un futuro più giusto e accessibile per tutti.”

L’iniziativa ha evidenziato quanto le sinergie tra enti pubblici, amministrazioni locali e mondo imprenditoriale siano fondamentali per costruire percorsi occupazionali inclusivi e sostenibili, aprendo nuove prospettive per il collocamento mirato in tutta la regione.