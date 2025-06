A Grottaglie l’estate si muove leggera: 40 minuti gratuiti al giorno per chi sceglie la bici elettrica

GROTTAGLIE - A partire da sabato 15 giugno 2025, l’estate di Grottaglie si colora di verde e sostenibilità. Grazie a una nuova iniziativa promossa dal Comune, tutti gli utenti del servizio di bike sharing elettrico avranno a disposizioneper muoversi in città con una e-bike.

La promozione, attiva fino al 31 agosto 2025, è il frutto di una convenzione tra il Comune di Grottaglie e la società “VADO SERVICE SRLS”, incaricata della gestione del servizio. Un’azione concreta che punta a incentivare la mobilità dolce e a ridurre l’uso delle auto private, soprattutto nei mesi estivi, quando la città si anima di eventi, turisti e attività all’aperto.

Come funziona?

Ogni utente potrà usufruire gratuitamente di 40 minuti al giorno di pedalata assistita.

L’unico costo previsto è 1 euro per lo sblocco del mezzo, importo che sarà rimborsato se la bicicletta viene riconsegnata in uno degli stalli dedicati.

È necessario caricare almeno 10 euro sul proprio account per attivare il servizio, ma l’importo non verrà scalato in assenza di altri utilizzi.

Un'estate più pulita e smart

«È un piccolo grande passo verso una città più vivibile – affermano dall’amministrazione –. Vogliamo offrire un’alternativa concreta all’auto, soprattutto nei mesi in cui Grottaglie diventa più viva, più affollata, più calda. La bici elettrica è un modo più silenzioso, più pulito e anche più dinamico per vivere e scoprire il nostro territorio.»

Per cittadini e turisti

L’iniziativa è aperta a tutti: cittadini, pendolari e turisti. Le e-bike permetteranno di attraversare comodamente il centro storico, visitare le botteghe della ceramica, esplorare le vie del commercio o raggiungere eventi ed iniziative culturali, il tutto senza sforzo, grazie alla pedalata assistita, perfetta anche per affrontare i tratti in salita.

Un servizio sotto controllo

Il Comune si occuperà della promozione dell’iniziativa attraverso i suoi canali ufficiali, mentre la VADO SERVICE SRLS garantirà gestione operativa, manutenzione e monitoraggio continuo del servizio, con report periodici sull’andamento dell’iniziativa.

Grottaglie pedala verso il futuro. Con questa iniziativa, l’amministrazione lancia un messaggio chiaro: la mobilità sostenibile non è solo un’alternativa, è la direzione da seguire.