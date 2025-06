Addio a Gianni Antonucci: una vita per la Storia del Bari

Numerosa e voluminosa è stata la sua produzione libraria sul Bari, al punto da essere soprannominato il "Professore", per l'abilità che mostrava nel spiegare ogni vicenda del blasone biancorosso e, sopratutto, nel saper snocciolare da buon Commercialista, date e dati sulla storia ultracentenaria del Bari.

Una vocazione nata nel 1937 quando, seguendo la gara Bari-Alessandria, all'età di 9 anni, iniziò questo percorso che lo vide testimone delle gioie e dei dolori del club biancorosso. Di questi ultimi, è stato in prima linea nel 1977 quando per la morte improvvisa del Prof. Angelo De Palo, profuse il suo impegno per l'avvicendamento societario garantito dall'ingresso nell'AS Bari della Famiglia Matarrese.