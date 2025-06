A Nardò, in Salento, c’è 'Insolita Comune': un posto da non perdere che intreccia in modo originale design, arte, cultura moda e convivialità

NARDO' (LE) - Il Salento è ormai un potente brand del turismo non solo nazionale, status davvero meritato grazie alla ricchezza di questa terra in fatto di bellezze naturali, centri storici grandi e piccoli, cultura, spettacoli experiences emozionanti e quel mix fra mare e campagna, che regala ancora una percezione di ridotta antropia. - Il Salento è ormai un potente brand del turismo non solo nazionale, status davvero meritato grazie alla ricchezza di questa terra in fatto di bellezze naturali, centri storici grandi e piccoli, cultura, spettacoli experiences emozionanti e quel mix fra mare e campagna, che regala ancora una percezione di ridotta antropia.





Fra i suoi pregi c’è anche quello di farti incontrare luoghi e persone originali, che è difficile inquadrare in un genere ben definito o come si dice oggi, un target.





Questo è Insolita Comune, mai aggettivo fu più indovinato per lo spazio nel centro storico di Nardò, a ridosso della piazza principale, piazza Salandra.





Una palazzina storica su tre livelli, ristrutturata con un tocco urban vintage, termina con una terrazza con vista sui tetti e gli edifici storici del centro barocco, che nelle serate estive regala un’atmosfera che poi ti porti nel cuore per tutto l’inverno. La terrazza Susu è sede di eventi fra cui i 4 incontri della rassegna letteraria Insolita Rassegna, curata dalla scrittrice Mirella Borgocroce (10-21-28 luglio e 9 agosto). La prima data, giovedì 10, rientra nel programma di Circonauta Festival del Circo Contemporaneo, XI edizione, che si svolge per le piazze e le vie della città dal 4 al 13 luglio https://www.circonauta.it/it/





Le sale del piano terra di Insolita sono il regno di una selezione di oggetti di design, moda, arredamento e artigianato in continua evoluzione.





L’ estate targata 2025 aggiunge molte novità come le collezioni del marchio SFREEDO, complementi d’arredo realizzati in materiali naturali e raffinati come il marmo e la graniglia; una giovane azienda marchigiana animata dalla filosofia di valorizzare quello che la produzione tradizionale scarta https://www.sfridoo.com/





I tre giovani soci Manlio e Massimiliano Mattoli, che con la sorella Marta rappresentano anche la terza generazione della centenaria azienda di marmi che porta il loro nome, e Alessandro Piccioni con maturata esperienza nella grande distribuzione. "Quello che ci ha avvicinato ad Insolita Comune e’ la stessa filosofia, il senso del recupero che è alla base della produzione di SFREEDO; sfrido, lo scarto appunto, recuperato e valorizzato".





Anche il brand piemontese Un tè da matti di Sara Battaglino, propone un mood attento all’ambiente nel preciso proposito di ridurre ogni possibile spreco. Nella sua produzione di borse e accessori artigianali, handmade e Made in Italy, si rintraccia l’ispirazione ad un minimalismo creativo e la passione per il vintage, tra ricerca, tradizione ed alta qualità artigianale https://untedamatti.com/





"Lo spazio di Insolita Comune mi e stato segnalato da un amico che ne ha visto delle affinità con le mie creazioni" racconta Sara spiegando la scelta di una temporanea proprio qui "e poi io sono legata alla Puglia gia’ da molti anni, ci vengo spesso e ho gia’ parecchie clienti fedeli qui da incontrare. Nardo è una scoperta già di qualche anno fa e ricordo che, nel vederla la prima volta, ebbi immediatamente la sensazione che ci sarei tornata spesso ed anche questa volta sarà per me l’occasione per approfondire la conoscenza del meraviglioso territorio".





Ci sono poi le partnership consolidate di Insolita come SEGGIA, le sedie intrecciate a mano, SUENDO HandMade con le sue meravigliose creazioni ai ferri o uncinetto. I colori delle magnifiche cornici di cartapesta di John-and-pepe-vintage il total white di Roberta Fracella ma anche, ultimo nato, Madre in Italy, il nuovo brand di Alessandra Martino. Alessandra è la ideatrice e animatrice di Insolita Comune assieme alla socia Silvia Priore. L’imprenditrice ha creato un proprio brand per esprime la coerenza di gusto fra gli oggetti, i tessuti ed i manufatti provenienti dai suoi viaggi in giro il mondo, selezionati secondo il suo inconfondibile stile.





Per la stagione estiva 2025 Insolita ospita nel suo spazio SUTTA la raffinata galleria d’arte mantovana SpazioArrivabene 2, che nel fresco del salone trascorre la sua stagione estiva.





Qui prende vita un piccolo compendio della narrazione espositiva dispiegata a Mantova. Sono presenti le opere recenti di Alice Padovani, Almudena Pintado, Bahar Heidarzade, Roberto Ciroli, Massimo Levati, Francesco Levi insieme ad oggetti di arredamento e manufatti tribali antichi.





Per informazioni mob. 329-591286 www.spazioarrivabene2.it Instagram spazioarrivabene2





Una piccola nota sui nomi dell’area espositiva e della terrazza «SUTTA-SUSU», che sono un omaggio alla cittadina e alla sua lingua, il dialetto neretino, ripensati dal direttore creativo Alex Ezra Fornari, designer, creativo e scrittore originario di Parma, che ha legato parte della sua vita e del suo cuore al Salento e al progetto di Insolita Comune.





Inoltre gli ambienti di Insolita Comune sono completamente allineati col contesto del centro storico originario di Nardò. Si tratta di una precisa scelta fatta per la passione per queste atmosfere di luci, pietre e colori e per la voluta adesione alla filosofia di preservare la città da certi eccessi architettonici o modaioli, che a tratti rischiano di incrinarne il milieu culturale e paesaggistico.





Alessandra è originaria di Lecce, laurea al DAMS in cinema e teatro. Ama la musica che ha vissuto anche direttamente come batterista, si è occupata professionalmente di grafica pubblicitaria, ufficio stampa prevalentemente nel settore del turismo, organizzatrice con capacità di relazione, comunicative e creative. Silvia, apulo-emiliana, ha origini famigliari tra Bari e Taranto, una vita in Emilia Romagna, assiema ad Alessandra da 20 anni si occupa di comunicazione in molte delle sue accezioni, di formazione e di coaching. La loro attività ha sede a Bologna e a Nardò.