A Ortodomingo un forte segnale di fratellanza: firmato il Patto per l’Ambiente

BARI - Mercoledì 11 giugno, all’interno di Ortodomingo, a Bari, si è svolto “Patto per la Terra e l’umanità”, durante il quale sono stati sottoscritti il Manifesto di Orto dei Miracoli e il Patto di collaborazione tra i membri attivi di questo progetto, con l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari.L’iniziativa promossa all’interno del laboratorio “Orto dei Miracoli” ha visto coinvolte varie figure di diverse comunità, culture e religioni diverse. Sono intervenuti per la firma Luca Ottomanelli, presidnete dell’aps Parco Domingo Comunità Empatica e Sostenibile; Alì Alessandro Pagliara della comunità Islamica; Dada Krsnananda del Movimento Prout; Kegham Jamil Boloyan appartenente alla chiesa apostolica Armena; Leonardo Lestingi del gruppo ecumenico Bari; Alessandro Ricciuti per l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti; Padre Giorgio Ghezzi religioso sacramentino; Carlo Lavermicocca sacerdote della parrocchia Annunciazione di Bari; Paola Cusumano referente dela Comunità Bahà’ì di Bari.“In un mondo che troppo spesso costruisce muri, oggi abbiamo scelto di essere costruttori di ponti – ha affermato Luca Ottomanelli -. Questo incontro è la testimonianza potente del nostro impegno condiviso per la pace e il bene comune, un momento in cui ci riconosciamo non come estranei, ma come sorelle e fratelli di un'unica famiglia umana. Il nostro obiettivo è trasformare il dialogo in azioni concrete di armonia e rispetto, e lo abbiamo fatto subito”.L’Orto dei Miracoli, nato nel 2017 e curato da Flora Ruggieri e Paola Cusumano, riunisce un gruppo di persone di differenti provenienze religiose e filosofiche che hanno voglia di conoscersi meglio, bandendo i pregiudizi e creando occasioni di servizio da svolgere insieme, in spirito di unità. Si tratta di uno spazio in cui coltivare lo spirito per costruire comunità unite e solidali, nel quale le decisioni sono il frutto di una consultazione trasparente e concreta mirata ad elaborare progetti che possano germinare e contaminare positivamente la società circostante, contribuendo alla costruzione di una nuova mentalità in cui davvero nessuno sia escluso.“A conclusione dei lavori – ha precisato Ottomanelli - abbiamo siglato un 'Patto', un impegno tangibile che lega la cura del creato alla cura delle relazioni umane. La prima, grande azione sarà la realizzazione del 'vivaio dei miracoli'. L'obiettivo è raccogliere duecento alberi da frutto che diventeranno le fondamenta di una nuova comunità in Puglia. Questa comunità nascerà e crescerà basandosi sui principi che ci hanno unito oggi: l'accoglienza, il rispetto e il dialogo saranno i suoi pilastri fondanti. Ogni albero piantato sarà un simbolo vivente di pace e fratellanza”.Il progetto è aperto a tutti. Chiunque potrà contribuire a questo progetto di speranza. È possibile acquistare e donare un albero per il vivaio presso i punti vendita Spesa Più e Super Carni e Famila Bari Max. A breve, altri punti vendita verranno attivati nel Municipio 2 di Bari.A sugellare questo importante momento di fratellanza c’è stato il concerto “Sanremoflop” dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari diretta da Nicola Colafelice e con Emilia Zammer in qualità di voce solista.Ortodomingo – via Lucarelli - Bari: ortodeimiracoli@associazioneparcodomingo.org