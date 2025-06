Alexander Bublik trionfa ad Halle: il kazako conquista il secondo titolo ATP 500 sull’erba

FRANCESCO LOIACONO - Nel torneo ATP 500 sull’erba di Halle, in Germania, è il kazakoa imporsi nel singolare, vincendo la finale contro il russocon il punteggio diin un’ora e 26 minuti di gioco.

Nel primo set Bublik ha dominato grazie a un servizio molto preciso, che ha messo in difficoltà Medvedev, costringendolo a inseguire senza mai riuscire a ribaltare la situazione. Il secondo set è stato molto più equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno lottato punto su punto fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break. Qui il kazako ha sfruttato al meglio il suo rovescio e i veloci colpi da fondo campo per ottenere il successo e chiudere l’incontro.

Si tratta del secondo titolo conquistato da Bublik ad Halle, dopo il successo ottenuto nel 2023, e del quinto titolo ATP in carriera per il giocatore kazako. Per Medvedev invece è stata la prima finale su erba negli ultimi 15 mesi, un importante segnale del suo ritorno a buoni livelli su questa superficie.

Nel torneo di doppio, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è fermata in finale, sconfitta in due set, 6-3 7-6, dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz dopo un’ora e mezza di partita.