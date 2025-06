Serie A: il Lecce punta su Matteo Cancellieri per rinforzare l’attacco

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha messo nel mirino l’attaccante Matteo Cancellieri, attualmente di proprietà della Lazio. Nella scorsa stagione, Cancellieri ha giocato in prestito nel Parma, collezionando 27 presenze e realizzando 3 gol in Serie A.

Classe giovane e con un percorso interessante alle spalle, Cancellieri ha vestito diverse maglie giovanili importanti, tra cui Roma Under 17, 18 e 19, Verona Under 19, oltre ad aver giocato per Empoli, Verona, Parma e Lazio. Sul piano internazionale, il calciatore ha già debuttato nella nazionale maggiore con una presenza, e conta 12 partite con la Nazionale Under 21 e un match con l’Under 17.

Nei prossimi giorni, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, insieme al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, avvierà i contatti con la Lazio per discutere un possibile trasferimento di Cancellieri, sia in prestito che a titolo definitivo.

L’arrivo di Cancellieri rappresenterebbe un importante rinforzo per l’attacco dei salentini, che nel prossimo campionato di Serie A punteranno a consolidare la propria posizione e raggiungere la salvezza.