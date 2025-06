Appalti Covid truccati: perquisizioni della Guardia di Finanza, indagato anche il sindaco di Gioia del Colle

A Gioia del Colle, invece, sotto la lente della Procura è finita la gara per la fornitura di un prefabbricato per l’adeguamento di una scuola. Anche qui, le accuse parlano di informazioni tecniche passate all’impresa vincitrice prima dell’indizione della gara. Un mediatore, indagato per traffico illecito di influenze, avrebbe sfruttato la propria vicinanza al sindaco Mastrangelo, facendosi promettere da Mottola una tangente pari al 10% del valore dell’appalto. Nella stessa cornice, sarebbe stato truccato anche l’appalto per la progettazione delle opere, aggiudicato secondo modalità irregolari.