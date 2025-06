ATP 250 Eastbourne: Sonego e Bellucci eliminati negli ottavi, fuori anche Darderi nel doppio

FRANCESCO LOIACONO - Si chiude agli ottavi di finale il percorso dei tennisti italianinel torneo ATP 250 di, in corso sui campi in erba del Regno Unito.

Sonego è stato sconfitto in due set con il punteggio di 7-5 6-4 dal francese Ugo Humbert, in una sfida equilibrata ma in cui il transalpino ha saputo sfruttare meglio i momenti chiave, imponendo la sua solidità nei turni di servizio.

Anche Mattia Bellucci non riesce a superare il turno, cedendo 6-3 6-4 in un’ora e trenta minuti al britannico Billy Harris, sostenuto dal pubblico di casa e in gran forma sul verde inglese.

Negli altri incontri di giornata:

L’americano Jenson Brooksby ha superato il portoghese Nuno Borges con un doppio 6-4 .

Il giovane ceco Jakub Mensik si è imposto per 7-5 6-3 sull’americano Reilly Opelka , ancora in fase di recupero dopo i lunghi problemi fisici.

Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha avuto la meglio sull’australiano James Duckworth in tre set combattuti: 6-7 6-3 6-4 .

Il britannico Daniel Evans , spinto dal pubblico, ha eliminato l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 .

L’americano Marcos Giron ha dominato contro il britannico Jacob Fearnley, vincendo 6-3 6-1.

Nel tabellone di doppio, escono di scena Luciano Darderi e l’argentino Francisco Comesana, battuti in due set (7-6 6-3) dalla coppia composta dal finlandese Harri Heliövaara e dal britannico Henry Patten.

Infine, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool si sono aggiudicati il derby contro Jamie Murray e lo statunitense Rajeev Ram, chiudendo con un netto 6-3 6-4.

Il torneo prosegue senza rappresentanti italiani, ma con ancora molte sfide di alto livello in vista dei quarti di finale, in preparazione al grande appuntamento con Wimbledon.