Calciomercato Lecce: Maleh e Oudin rientrano per fine prestito, valutazioni in corso sul futuro

- Youssef Maleh e Rémi Oudin faranno ritorno alal termine dei rispettivi prestiti. Il centrocampista marocchino e il trequartista francese rientreranno alla base il, data di scadenza degli accordi temporanei che li hanno visti protagonisti, rispettivamente, con

Maleh, classe 1998, ha collezionato 22 presenze in Serie A con la maglia dell’Empoli. Nonostante una stagione generosa, il club toscano — appena retrocesso in Serie B — ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, optando per una profonda ristrutturazione del centrocampo in vista del prossimo campionato cadetto.

Stessa sorte per Rémi Oudin, autore di 13 presenze in Serie B con la Sampdoria. I blucerchiati, che hanno conquistato la salvezza al termine dei playoff contro la Salernitana, hanno scelto di non prolungare il prestito, preferendo altre soluzioni per il reparto offensivo.

I due giocatori faranno dunque ritorno nel club salentino, in attesa di conoscere il proprio destino. Nei prossimi giorni il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino incontreranno Maleh e Oudin per valutare le possibili opzioni sul mercato: una nuova cessione in prestito, un’eventuale cessione a titolo definitivo oppure una permanenza in rosa per la stagione 2025/2026.

Il Lecce, reduce da una salvezza conquistata con tenacia, punta ora a consolidarsi in Serie A e costruire un organico competitivo. La decisione sul futuro di Maleh e Oudin si inserisce in un’estate di riflessioni strategiche, in cui il club cercherà di ottimizzare le risorse e potenziare la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione.