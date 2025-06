ATP 500 di Halle: Darderi lotta ma cede a Tsitsipas, eliminati Sinner e Sonego nel doppio

- Nel primo turno del torneo ATP 500 sull’erba di Halle, in Germania, Luciano Darderi esce di scena dopo una battaglia durata oltre due ore contro Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, testa di serie del torneo, si è imposto sull’azzurro con il punteggio di, grazie a un tie-break decisivo nel terzo set.

Il match è stato combattuto e ricco di spunti interessanti. Tsitsipas ha dominato il primo set grazie a un servizio molto efficace, mentre Darderi ha reagito nel secondo, mettendo in difficoltà l’avversario con intelligenti pallonetti e variazioni di ritmo. Il terzo parziale è stato equilibratissimo: entrambi i giocatori hanno mantenuto i rispettivi turni di battuta fino al 6-6, ma nel tie-break il greco ha alzato il livello, imponendosi con rovesci incisivi e colpi rapidi da fondo campo.

Negli altri incontri del tabellone di singolare, l’ungherese Fabian Marozsan ha avuto la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic in tre set (6-7 6-4 6-4), mentre il russo Daniil Medvedev ha superato agilmente il tedesco Daniel Altmaier con un netto 6-3 6-3. Vittoria anche per il kazako Alexander Bublik, che ha battuto il francese Alexandre Muller con un doppio 6-4.

Nel tabellone di doppio, amara eliminazione al primo turno per la coppia azzurra formata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, sconfitta in rimonta per 2-6 7-5 10-3 dal duo composto dal russo Karen Khachanov e dall’americano Alex Michelsen. Passano al secondo turno anche i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, vittoriosi al super tie-break per 6-7 7-6 10-8 contro i tedeschi Max Schoenhaus e Jan-Lennard Struff.

Il torneo prosegue con attesa per l’esordio degli altri big del circuito, in una delle tappe più importanti di preparazione a Wimbledon.