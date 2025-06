Concita De Gregorio ad Acquaviva delle Fonti con il suo nuovo romanzo “Di madre in figlia”

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Un appuntamento di grande rilievo culturale animerà Acquaviva delle Fonti giovedì: la, in collaborazione con ladella città e con il patrocinio del, è lieta di ospitare, giornalista, scrittrice e voce autorevole del panorama culturale italiano, per la presentazione del suo ultimo romanzo Di madre in figlia, edito da

L’incontro si terrà alle ore 19:00 negli spazi esterni della nuova sede della Biblioteca Comunale “Maselli Campagna”, in via Palmiro Togliatti 2 (ex macello). Il dialogo con l’autrice sarà curato da Anna Rita Martellotta. La partecipazione è gratuita.

L’evento rientra in una più ampia sinergia tra Pro Loco e Mondadori Bookstore che, nell’ultimo anno, ha portato ad Acquaviva autori di spicco come Roberto Emanuelli, Filippo Ceccarelli, Francesco Carofiglio, Lorenza Gentile, Erri De Luca e Federica Manzon.

Un romanzo intenso, una genealogia tutta al femminile

Di madre in figlia intreccia le voci di tre generazioni di donne – Marilù, Angela e Adelaide – attraversando epoche diverse, ma unite da un comune filo emotivo. Una storia che esplora il legame profondo e talvolta doloroso tra madri e figlie, sul confine fragile tra amore e sofferenza, protezione e distanza.

«Nel nuovo romanzo il racconto d’una genealogia tutta femminile: tra una nonna, Marilù, “bella come un giaguaro” e una nipote, Adelaide, che imparerà da lei a non temere la vita.» – la Repubblica

Ambientato tra un’isola solitaria e il mondo iperconnesso dei social, il romanzo riflette sull’identità, sulle eredità familiari e sulle ferite del passato che possono ancora guarire.

Chi è Concita De Gregorio

Giornalista, editorialista per la Repubblica, conduttrice di programmi radiofonici e televisivi (RAI 3, La7), Concita De Gregorio è una delle voci più riconoscibili del giornalismo e della narrativa italiana contemporanea. È stata direttrice de l’Unità dal 2008 al 2011.

Tra le sue opere più note: Non lavate questo sangue (2001), Una madre lo sa (2006), Malamore (2008), Mi sa che fuori è primavera (2015), Cosa pensano le ragazze (2016), Nella notte (2019).

ℹ Informazioni e contatti

📍 Biblioteca Comunale “Maselli Campagna” – Via P. Togliatti 2, Acquaviva delle Fonti

📞 +39 392 3369394 (tel./WhatsApp)

✉ infopoint.acquaviva@gmail.com

🕒 Orari Info-Point: da giovedì a domenica | 09:00–13:00 e 16:00–20:00