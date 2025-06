Bari, al via i lavori per MAReA: firmata la concessione 9/25, nasce una nuova area relax e gusto sul mare

È ufficiale: è stata firmata laper l’avvio dei lavori di, la nuova area dedicata al relax e alla gastronomia sul lungomare di Bari. Il progetto porta la firma di, già ideatore e gestore dello storico, attualmente chiuso per lavori. MAReA nasce proprio per garantireai cittadini e turisti, proponendosi come un nuovo punto di riferimento dell’estate barese 2025.

Il progetto è stato sviluppato da GRUPPO IDEAZIONE S.R.L., in collaborazione con lo Studio di Ingegneria UVA e lo Studio M+T Architetti degli architetti Lucrezia Montalbò, Domenico Tanese e Marcella Alba. Lo stile architettonico punta sulla semplicità e armonia con il paesaggio marittimo, con una struttura integrata nel contesto naturale del lungomare.

Oltre 1.700 mq di spazio tra gusto, relax e design

MAReA sorgerà nei pressi dell’ex Reef, sul lungomare Alfredo Giovine, e si estenderà su oltre 1.700 metri quadrati. Il progetto prevede quattro chioschi gastronomici, un ampio parcheggio e una splendida piscina affacciata sul mare, per offrire ai visitatori un’oasi di freschezza, relax e divertimento a pochi passi dal centro città.

Quattro anime gastronomiche per un’esperienza completa

La nuova area ospiterà quattro esperienze culinarie distinte, i cui nomi e gestori saranno svelati nei prossimi giorni. In anteprima, si conoscono già le “anime” del gusto di MAReA:

American Bar : cocktail e drink in un’atmosfera rilassata e informale.

Braceria : specialità alla griglia e carne selezionata cotta a vista.

Bar e Dolci : caffetteria, cornetti caldi e gelati artigianali per una dolce pausa.

Assassina, primi di mare e frittura: la tradizione mediterranea in tavola, tra pasta alla “assassina” e delizie del nostro mare.

Una nuova destinazione dell’estate barese

Con eventi, serate musicali, appuntamenti tematici e un’offerta pensata per famiglie, coppie e gruppi di amici, MAReA si prepara a diventare una delle mete imperdibili dell’estate 2025. Un luogo dove la convivialità si fonde con il paesaggio costiero, offrendo esperienze autentiche e inclusive in un contesto moderno ma rispettoso del territorio.

L’inaugurazione è prevista entro fine giugno, al termine dei lavori di allestimento.