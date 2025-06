Bari, approvato il piano triennale per strade e marciapiedi nei cinque municipi

BARI – Via libera dalla Giunta comunale di Bari al progetto di fattibilità tecnico-economica 2024/2026 per l’accordo quadro triennale dedicato alla manutenzione di strade e marciapiedi in tutti e cinque i Municipi cittadini.

L’annuncio arriva dall’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che sottolinea come il piano rappresenti un passo strategico per migliorare le infrastrutture urbane e rispondere in modo efficace alle necessità dei quartieri.

27 milioni per la manutenzione diffusa

L’accordo quadro prevede un plafond complessivo di 27,35 milioni di euro ripartito per territorio:

Municipio I : 6,47 milioni

Municipio II : 6,07 milioni

Municipio III : 5,07 milioni

Municipi IV e V: 4,87 milioni

Cinque gli operatori economici individuati tramite gara, uno per ciascun lotto territoriale. I lavori saranno avviati mediante contratti attuativi con ciascuna impresa e partiranno già nei prossimi giorni con un primo pacchetto di interventi da 7,35 milioni di euro, distribuiti su tutta la città.

Due nuove aree parcheggio per la zona costiera

Priorità immediata sarà data alla realizzazione di due nuove aree parcheggio strategiche a servizio del litorale nord:

A Santo Spirito , nei pressi del porto, nascerà un parcheggio da circa 300 posti auto . Entro fine luglio l’area sarà operativa grazie all’intervento di livellamento del terreno con materiale stabilizzato, all’installazione di una torre faro e alla creazione di un varco d’accesso dal porto.

A San Girolamo, su un terreno comunale di circa 5.000 mq all’incrocio tra strada San Girolamo e via Costa, si realizzerà un’area da 150-180 posti auto, con lavori che comprenderanno sbancamento, impianto di illuminazione e livellamento dell’area. L’obiettivo è dare una risposta concreta ai residenti e ai frequentatori del waterfront.

“Non parliamo di politiche di mobilità, ma di infrastrutture di servizio per chi già oggi utilizza l’auto per raggiungere questi quartieri – precisa Scaramuzzi –. A San Girolamo, inoltre, è in programma un grande parcheggio di scambio da 1.100 posti che, con il nuovo Brt, cambierà radicalmente la mobilità della zona”.

In arrivo nuovi posti auto anche a San Cataldo

Alle due nuove aree, si aggiungerà un altro parcheggio da 160 posti in via Adriatico, nel quartiere San Cataldo, che beneficerà anche di una diversa regolamentazione della sosta in piazzale Triggiani per migliorare l’accessibilità durante i mesi estivi.

Focus su marciapiedi e sinergia con i sottoservizi

Da settembre, il piano manutenzioni entrerà nel vivo con interventi mirati su strade e marciapiedi, con priorità a questi ultimi:

“Spesso trascurati, i marciapiedi rappresentano oggi una delle urgenze maggiori, specie per la sicurezza e l’accessibilità pedonale. Inoltre, considereremo con attenzione la presenza dei cantieri degli enti dei sottoservizi, che saranno tenuti a ripristinare le pavimentazioni dopo i loro interventi”, conclude l’assessore.

L’approvazione del progetto segna l’avvio operativo di una strategia pluriennale volta al miglioramento della qualità urbana e alla risposta concreta alle esigenze dei cittadini nei diversi quartieri della città.