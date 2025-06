Coppa Italia: Milan-Bari il 17 agosto alle 21.15

Milan-Bari si giocherà allo Stadio "Giuseppe Meazza" di Milano alle ore 21.15 di domenica 17 agosto 2025. L'indicazione dell'ora di inizio della gara è pervenuta dalla Lega di Serie A nella serata di martedì 24 giugno, a poche ore di distanza dall'ufficializzazione del confronto valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Alla luce dell'orario prescelto, l'incontro sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Mediaset che detiene i diritti televisivi del trofeo della coccarda. Questa partita segnerà anche la "prima" ufficiale per Massimiliano Allegri e per Fabio Caserta, rispettivamente sulle panchine di Milan e Bari.