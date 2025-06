Bari celebra le campionesse Under 13 dell’Angiulli: consegnato il riconoscimento del Comune per lo Scudetto alle Junior WNBA Finals

BARI – Emozione, orgoglio e sport. Sono stati questi i protagonisti della cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di oggi nella sala consiliare di, dove l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla, fresca vincitrice dello, conquistato nelle. Un traguardo storico, che rappresenta il primo titolo nazionale giovanile nella storia del basket barese.

A guidare la cerimonia è stato il sindaco Vito Leccese, che ha consegnato due targhe celebrative, una alla squadra e una alla società sportiva, sottolineando il valore sportivo, educativo e sociale del successo ottenuto.

Un riconoscimento al talento e all’impegno

Alla cerimonia hanno partecipato, insieme alle giovani campionesse, anche il presidente Gaetano Ingravallo, gli allenatori Lele Zotti e Nadja Pavolovic, i dirigenti e tecnici della società e i consiglieri delegati del sindaco: Giovanna Salemmi, per i rapporti con le realtà giovanili locali, e Lorenzo Leonetti, per le relazioni con le associazioni sportive cittadine.

“Ho voluto accogliervi qui, nella casa di tutti i cittadini, per congratularmi con voi per lo strepitoso risultato ottenuto quest’anno – ha detto il sindaco Leccese durante il suo intervento –. Un traguardo frutto di crescita personale e collettiva, fatta di consapevolezza, rispetto e relazioni sane. Con grande orgoglio posso dire che Bari è fiera di voi: siete le migliori ambasciatrici dei valori dello sport e dell’importanza del lavoro di squadra. Grazie al vostro impegno, portate in alto il nome della nostra città in tutta Italia”.

I testi delle targhe consegnate

Alla Società sportiva Angiulli Bari,

con profonda gratitudine per la professionalità e la passione con cui da decenni forma generazioni di atleti, contribuendo a portare in alto il nome della nostra città.

Un esempio di radicamento e di cura, un punto di riferimento per la promozione dei valori dello sport sul territorio.

Con stima e riconoscenza,

Il sindaco di Bari

Alla squadra Under 13 femminile dell’Angiulli Bari,

che si è aggiudicata il titolo Junior WNBA Finals 2025, per aver scritto una pagina storica dello sport pugliese, conquistando il primo scudetto nella pallacanestro giovanile della nostra terra.

Con talento, cuore e determinazione, avete portato in alto il nome di Bari e della Puglia.

Con orgoglio e ammirazione,

Il sindaco di Bari

Un traguardo che va oltre il campo

La vittoria dello Scudetto da parte delle giovanissime dell’Angiulli rappresenta un simbolo di rinascita sportiva per Bari e per tutta la Puglia. Un successo costruito attraverso il lavoro quotidiano, la dedizione dello staff tecnico, il sostegno delle famiglie e l’entusiasmo contagioso delle atlete, che con passione e spirito di squadra hanno saputo scrivere un capitolo importante dello sport giovanile italiano.