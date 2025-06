Domani al via da Molfetta il Cornetto Battiti Live 2025: sul palco Fedez, Amoroso, Annalisa, Malgioglio, Achille Lauro e tanti altri

BARI – Tutto pronto per il debutto della 23esima edizione del, il festival musicale dell’estate italiana che prenderà il via, dalla suggestivadi. Sarà la prima di, in programma fino a, per uno show che porterà in Puglia e nelle case degli italiani la migliore musica del momento.

A guidare la kermesse, anche quest’anno, una conduzione di altissimo profilo: Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis.

Il cast: oltre 30 performance, tra star e sorprese

Le scalette ufficiali restano top secret, ma già trapelano i nomi di alcuni tra i protagonisti della prima serata, tra cui:

Alessandra Amoroso, Annalisa, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Fedez, Gabry Ponte, Joan Thiele, Ofenbach, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Tananai, trigNO da Amici 2025, e in versione “on the road” Achille Lauro e Gigi D’Alessio.

Più di 30 esibizioni per serata, su un palco da 500 mq con una scenografia mozzafiato: oltre 650 proiettori, 400 mq di ledwall ad alta risoluzione, scalinate luminose e un corpo di ballo di alto livello che trasformerà ogni canzone in un vero spettacolo.

Un’estate tra musica, mare e backstage: nasce “Casa Battiti”

Tra le grandi novità del 2025 spicca “Casa Battiti”, il nuovo music resort da 700 mq affacciato sul mare, con piscina panoramica, area beauty e recording, corner food, lounge tematiche e spazi dedicati a contenuti originali, brunch musicali e talk. Qui artisti, creator e media si incontreranno nel cuore del backstage per raccontare l’estate italiana più pop di sempre.

In tv, radio e social: Battiti è ovunque

Tutte le serate saranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV, mentre da luglio andranno in onda in prima serata su Canale 5, con repliche su La5 e Mediaset Extra.

Novità assoluta di quest’anno: “Cornetto Extra Battiti” su Italia 1, uno spin-off quotidiano tra backstage, curiosità e ironia pop.

La copertura editoriale è garantita da TV Sorrisi e Canzoni, con anticipazioni, interviste e una copertina speciale a luglio, e dalla community Webboh, che con Claudia Mariani animerà una “social room” dedicata alla Gen Z.

Patrocini, sponsor e accesso

Il Cornetto Battiti Live è realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Pugliapromozione e il Comune di Molfetta, con l’ormai inconfondibile claim #WeAreInPuglia.

Tra i partner ufficiali:

Title sponsor : Cornetto Algida

Main sponsor : BMW, Fonzies, Deliziosa, Supermercati Rossotono

Gold sponsor : Polase, Perla Nera, Frisk, Coccolino Wonder Wash, Vivai Nunzio Cantatore

Beauty partner : Virgo

Hair stylist ufficiale: Nouvelle Esthétique Académie

Come ogni anno, l’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

Per info e aggiornamenti: 🌐 www.radionorba.it

📲 Segui l’evento con l’hashtag ufficiale #battitilive.