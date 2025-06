Bari: conferita la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

– “Continueremo ad essere l’Arma della gente”. Così il Generale Ubaldo Del Monaco nel suo intervento a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Bari all’Arma dei Carabinieri. La prestigiosa benemerenza è stata la prima onorificenza conferita da Vito Leccese a un anno di distanza dalla sua elezione a sindaco di Bari. La cerimonia è stata preceduta da un minuto di raccoglimento in onore di Carlo Legrottaglie, brigadiere dell’Arma colpito mortalmente in un conflitto a fuoco nei pressi di Francavilla Fontana il 12 giugno e per il quale il conferimento di questo riconoscimento alla Benemerita era stato programmato nella data precedentemente menzionata.